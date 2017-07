Eveniment

NEWS ALERT Lăcomia UNTOLD | Cum s-a îmbogăţit un profesor universitar din închirierea ilegală a unui cămin pentru "festivalieri"

de Mihai Moga, 31 iulie 2017, 23:14

Un profesor universitar, fost preşedinte al Senatului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj, şi alţi cinci complici sunt acuzaţi de procurori că au pus la cale un plan prin care au cazat ilegal în căminele universităţii paticipanţi la UNTOLD 2016 şi au băgat banii în buzunar.

foto Untold

Publicitate

Povestea este pe alocuri halucinantă, demnă de film: profesorul universitar a inventat o conferinţă ştiinţifică ce, bineînţeles, nu a mai avut loc, a rezervat locuri în căminul USAMV pentru participanţii la conferinţa fictivă, iar apoi le-a închiriat participanţilor la festivalul UNTOLD de anul trecut la preţul de 150 de euro/cameră/noapte.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj tocmai au finalizat cercetările în acest dosar și au dispus trimiterea în judecată a inculpaților PORUȚIU VASILE VIOREL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare, OROIAN IOAN GHEORGHE, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la infracțiunea de delapidare, AVRAM ALIN FLORIN, POPA CLAUDIU, GRIGOREAN ADINA RAMONA şi GREBENIȘAN TRAIAN MARCEL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de delapidare.

Iată ce au scris procurorii în rechizitoriu:

"În anul 2016, inculpatul Oroian Ioan Gheorghe avea calitatea de profesor universitar în cadrul USAMV Cluj-Napoca și îndeplinea funcția de președinte al Senatului aceleiași universități. Atât în virtutea calității de mai sus, dar mai ales raportat la faptul că prima sa funcție în cadrul USAMV Cluj-Napoca a fost aceea de administrator de cămin, inculpatul cunoștea modul în care puteau fi închiriate camerele de cămin pe timp de vară, motiv pentru care - în calitate de președinte al Societății de Protecție a Plantelor Transilvania - a inventat un pretext științific în vederea rezervării spațiului de cazare din Căminul Agronomia II, pe perioada 04 - 08 august 2016, în care s-a organizat Festivalul UNTOLD la Cluj-Napoca, cu intenția de a închiria în interes propriu aceste spații de cazare către participanții la festivalul menționat.

Având în vedere însă că cel care - potrivit fișei postului - putea încheia contracte și reprezenta instituția în probleme administrativ economice, respectiv cel care conducea instituția în toate problemele ce revin compartimentului economico-administrativ, și cel care aproba folosirea spațiilor de cazare era inculpatul Poruțiu Vasile Viorel, director general administrativ al USAMV Cluj-Napoca, inculpatul Oroian Ioan Gheorghe l-a instigat pe acesta să aprobe blocarea închirierii spațiului de cazare din Căminul Agronomia II, sub pretextul organizării unei conferințe științifice, în perioada 04-08 august 2016.

În acest sens, inculpatul Poruțiu Vasile Viorel a primit și a aprobat o cerere formulată de inculpatul Oroian Ioan Gheorghe, în calitate de reprezentant al Societății de Protecție a Plantelor Transilvania, știind că acel document este fals deoarece manifestarea științifică preconizată nu va avea loc, urmând ca, în realitate, spațiul de cazare să fie folosit în vederea însușirii sumelor de bani ce urmau să fie percepute cu titlu de chirie de la diferite persoane care urmau să participe la Festivalul UNTOLD 2016.

În concret, la data de 07.03.2016, inculpatul Oroian Ioan Gheorghe a depus adresa falsă, din care rezulta că, în perioada 04 - 07 august 2016, la Cluj-Napoca se va organiza a XXXV-a ediție a Conferinței Societății Naționale de Protecția Plantelor din România, motiv pentru care era necesară aprobarea a 120 de locuri de cazare, iar în aceeași zi inculpatul Poruțiu Vasile Viorel a aprobat cererea respectivă. Deoarece cei doi erau conștienți că - raportat la funcțiile lor înalte deținute în cadrul USAMV Cluj-Napoca - închirierea acestor camere de către ei în mod direct ar fi însemnat o expunere prea mare și o dare în vileag a planului lor în cadrul instituției și că acesta nu ar fi fost realizabil fără persoanele din eșalonul administrativ inferior, inculpații Oroianu Ioan Gheorghe și Poruțiu Vasile Viorel au apelat la ajutorul coinculpaților Avram Alin Florin, care îndeplinea funcția de administrator al Căminului Agronomia II, și Grebenișan Traian Marcel, care era administratorul financiar al restaurantului studențesc Agronomia.

Inculpatul Grebenișan Traian Marcel, așa cum rezultă din probe, la rândul lui a apelat la ajutorul coinculpaților Grigorean Adina Ramona și Popa Claudiu, care aveau experiență în închirierea unor spații, respectiv în activitatea de relații publice, fiind apți să expună oferta de închiriere a camerelor din Căminul Agronomia II, în spațiile electronice asigurate de internet.

Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat că, în perioada 04-08 august 2016, Căminul Agronomia II nu a fost închiriat de către universitate, deoarece era rezervat pentru o conferință, pe baza cererii înregistrate de inculpatul Oroian Ioan Gheorghe, însă conferința nu a fost organizată.

Mai mult, din cercetări a rezultat că în perioada 01.08.2015 - 31.08.2015, nu s-au înregistrat venituri din închirieri și regie la Căminul Agronomia II, acest cămin fiind închiriat doar sporadic la prețuri preferențiale, în baza unor acorduri de parteneriat încheiate cu ocazia organizării de simpozioane/ conferințe în cadrul USAMV Cluj-Napoca.

Totodată, din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada 04-07 august 2016, Restaurantul Cantina al USAMV Cluj-Napoca trebuia să fie închis, însă din verificările efectuate a reieșit că personalul restaurantului a fost înregistrat ca fiind prezent în perioada 01 - 05 august 2016 şi că în perioada 04-08 august 2016 au fost furnizate mese.

Din probele administrate în cauză rezultă că spațiile de cazare din Căminul Agronomia II au fost închiriate către un număr de aproximativ 150 de participanți la Festivalul UNTOLD 2016 la un preț stabilit la început la suma de 150 euro/cameră/noapte. De asemenea, din probatoriul administrat a rezultat că universitatea nu a încheiat nici un contract privind închirierea camerelor din Căminul Agronomia II, pentru perioada respectivă. Este de menționat că USAMV Cluj-Napoca, în aceeași perioadă, a închiriat în mod legal 300 de paturi către două asociații, în ambele contracte fiind stipulată interdicția de cesiune sau subînchiriere a spațiilor respective", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În acest dosar, USAMV Cluj-Napoca s-a constituit parte civilă cu suma de 80.676,40 lei față de inculpați, din care suma de 79.476,40 lei reprezintă contravaloarea chiriei neîncasate de USAMV Cluj-Napoca și suma de 1.200 lei reprezintă contravaloarea meselor acordate în mod ilegal din fondurile USAMV Cluj-Napoca, se precizează în comunicatul procurorilor.

Dosarul va intra pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca.