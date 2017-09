Eveniment

Laura Codruţa Kovesi şi alţi doi procurori ai DNA, cercetaţi disciplinar de Inspecţia Judiciară

de mediafax, 25 septembrie 2017, 18:22

Inspectorii judiciari au dispus începerea cercetării disciplinare faţă de procurorul şef al DNA, Laura Kovesi, procuror şef adjunct al DNA, Marius Iacob, şi în cazul şefului de secţie Gheorghe Popovici, în urma revocărilor Mihaelei Iorga şi a lui Doru Ţuluş.





Inspecţia Judiciară a demarat această cercetare disciplinară în urma unei plângeri depusă de cei doi foşti procurori ai DNA - Mihaela Iorga şi Doru Ţuluş.

Conform Inspecţiei Judiciare, la această plângere au fost conexate şi alte sesizări cu obiect similar şi a fost repartizată pentru a fi soluţionată de Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori.

„Apreciind că există indiciile săvârşirii unor abateri disciplinare, inspectorii judiciari au dispus începerea cercetării disciplinare faţă de procurorii Laura Codruţa Koveşi, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Marius Iacob, procuror şef adjunct al DNA şi Gheorghe Popovici, procuror şef secţie la DNA. La finalizarea cercetării disciplinare, în funcţie de rezultatul verificărilor, inspectorii judiciari pot dispune fie admiterea sesizării, prin exercitarea acţiunii disciplinare si sesizarea Secţiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM, fie respingerea sesizării in cazul in care se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acţiunii disciplinare", precizează sursa citată.



Cercetarea disciplinară este o etapă a procedurii disciplinare reglementată de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, având ca scop stabilirea faptelor şi urmărilor acestora, împrejurărilor în care au fost săvârşite, precum şi a altor date concludente din care să se poată aprecia asupra existenţei sau inexistenţei vinovăţiei.

Procurorul şef al DNA a cerut revocarea Mihaelei Moraru Iorga pentru că „nu a înregistrat un denunţ în conformitate cu dispoziţiile legale şi nu l-a prezentat spre repartizare procurorului şef al Secţiei din care făcea parte. Neprezentarea denunţului a avut drept consecinţă imposibilitatea aplicării unor dispoziţii procesual penale în raport cu persoane cercetate". Mai exact, este vorba despre un denunţ pe care procurorul l-ar fi primit prin intermediul aplicaţiei whatsapp.

În cazul lui Doru Ţuluş, revocarea a fost cerută de şefa DNA pentru că există „suspiciuni rezonabile că imparţialitatea sa este afectată, având în vedere că a soluţionat dosare penale în care era implicată o persoană cu care avea raporturi civile".

Mai exact, lui Doru Ţuluş i se reproşează faptul că şi-a vândut drepturile litigioase asupra unor restanţe salariale către un om de afaceri - Mihai Rotaru. Ulterior, Rotaru a fost implicat într-unul dintre dosarele ANRP şi a fost trimis în judecată, alături de fostul lider al PDL Ioan Oltean.