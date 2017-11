Eveniment

Lazăr, despre proiectul legilor justiţiei: Avem nevoie de studii de impact

de mediafax, 09 noiembrie 2017, 12:46

Procurorul general, Augustin Lazăr, a declarat, joi, că prin proiectul legilor justiţiei modificat în Parlament se doreşte punerea sub control a justiţiei şi politizarea sistemului judiciar.

"Avem de-a face cu aceleaşi propuneri de lege ferenda care doresc să realizeze o eludare a votului pe care l-a dat CSM, corpul magistraţilor şi societatea civilă. Cu aceleaşi propuneri de lege ferenda vine iniţiatorul din Camera Deputaţilor, făcând uşoare modificări, pentru a se asigura într-o procedură de urgenţă că poate pune sub control justiţia şi poate politiza sistemul judiciar. Din păcate, aceasta este concluzia la care ajungem, fiindcă altfel nu se poate explica de ce ar trebui să recurgem la o procedură de urgenţă, când avem nevoie de studii de impact pentru a vedea ce va rezulta dintr-un astfel de pachet legislativ. Sau poate nu am învăţat nimic din legea privind eliberarea unor condamnaţi din care s-a văzut, dacă nu am făcut studii de impact, care a fost rezultatul surprinzător. Vocea raţiunii trebuie să triumfe întotdeauna", a declarat, joi, Augustin Lazăr, la intrarea în sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii discută, în şedinţa de joi, proiectul de modificare a legilor justiţiei asumat de coaliţia PSD-ALDE, urmând a da un aviz consultativ. Până acum, parchetele şi mai multe adunări generale ale unor instanţe au respins proiectul.

DIICOT, DNA şi Parchetul General s-au pronunţat împotriva noului proiect de modificare a legilor justiţiei. De asemenea, aceeaşi opinie au avut-o şi două asociaţii de magistraţi, respectiv Asociaţia Procurorilor din România şi Forumul Judecătorilor.

Coaliţia PSD-ALDE a prezentat, săptămâna trecută, ca iniţiative legislative trei proiecte, respectiv modificarea Legii CSM, modificarea Legii privind organizarea judiciară şi modificarea Statutului judecătorilor şi procurorilor.

Potrivit formei Legilor Justiţiei propusă de PSD-ALDE, preşedintele României apare în procedura de numire a şefilor de parchete, însă nu şi în cea de revocare. Totodată, ar urma să se înfiinţeze o direcţie de investigare a magistraţilor care va fi în subordinea Parchetului General.

Cât priveşte Inspecţia Judiciară, aceasta ar urma să fie subordonantă Consiliului Naţional de Integritate a Judecătorilor şi Procurorilor şi Inspecţiei Judiciare şi statutul inspectorilor judiciari, o structură care ar urma să se înfiinţeze.

Proiectul legilor justiţiei a fost modificat semnificativ în Parlament, faţă de forma iniţială transmisă de ministerul Justiţiei. Avizul iniţial dat de plenul Consiliului Superior al Magistraturii pe forma înaintată de instituţia condusă de Tudorel Toader a fost negativ.