Eveniment

Lazăr, despre protestele magistraţilor: Aceasta este lecţia anticorupţie la nivel european a magistraturii române

de mediafax, 19 decembrie 2017, 11:18

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat, marţi, referitor la protestul magistraţilor, că "aceasta este lecţia anticorupţie la nivel european a magistraturii române", precizând că magistraţii se aşteaptă la un dialog de la cei care se ocupă de modificarea legilor justiţiei.

"Avem o magistratură la nivel european, matură, care cunoaşte valorile culturii europene şi care este în măsură să apere independenţa justiţiei. Aceasta este lecţia anticorupţie la nivel european a magistraturii române. Avem o scrisoare a CSM, a preşedintei CSM, care arată acelaşi lucru pe care îl doresc şi magistraţii, în sensul că ne aşteptăm la un dialog din partea celor care se ocupă de modificările la legile justiţiei şi la codurile penale şi de procedură penală. Mă aşteptam la un dialog pentru că magistratura română are specialişti, CSM are experţi, ministerul Justiţiei are două direcţii de experţi în materie de legislaţie. Acest dialog este absolut necesar pentru a realiza legi bune", a declarat Augustin Lazăr, prezent la sediul CSM pentru şedinţa plenului.

Solicitat să comenteze dacă magistraţii pot, legal, să protesteze, procurorul general a precizat că magistraţii se manifestă decent.

"Se manifestă foarte conştienţi de valorile culturii juridice europene. Nu au făcut nimic ofensator, dimpotrivă. Au arătat că nu le este indiferent faptul că justiţia română, că independenţa justiţiei române poate fi afectată. În aceste condiţii, magistraţii au luat o atitudine care la nivel european, cu precizie înseamnă o lecţie anticorupţie. Magistraţii sunt magistraţi independenţi", a completat Lazăr.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, marţi, referitor la protestul magistraţilor, că aceştia pot manifesta în calitate de cetăţeni, însă ca magistraţi trebuie să respecte legea, precizând că se va documenta să vadă exact dacă au încălcat prevederile legale.