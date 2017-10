Eveniment

Legea vaccinării | Bodog: Normele vor fi gata mai devreme. Nu aşteptăm ca legea să-şi facă parcursul

de Ziua de Cluj, 25 octombrie 2017, 11:32

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, că cei care au lucrat la legea vaccinării pregătesc deja normele de aplicare care instituie obligativitatea respectării listei de vaccinuri la copii, afirmând că legea va aduce modificări pozitive în buget.

„Nu este prea devreme şi vreau să vă asigur că toţi cei care au lucrat la lege şi colegii mei deja pregătesc normele de aplicare. Practic, nu vom aştepta ca legea să îşi facă tot parcursul, noi vom fi cu normele de aplicare pregătite, cu toate că iniţial în lege era prevăzut un alt termen de aplicare, colegii de la comisia de sănătate l-au scos (...) au dinamizat mult lucrurile", a declarat ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, întrebat dacă este prea devreme ca cei responsabili să se aplece asupra normelor de aplicare a legii vaccinării.

Florian Bodog a afirmat că legea vaccinării aduce modificări şi în buget, „pozitive pentru MS".

„Legea vaccinării este copilul nostru al tuturor (...) Legea nu este despre obligativitate, este despre copiii noştri. Am făcut această lege pentru a ne proteja copiii, pentru a ne proteja starea de sănătate a naţiei, viitorul. Am două fete şi amândouă sunt vaccinate la zi şi au făcut şi vaccinurile care nu sunt obligatorii pentru că eu am încredere, această parte a sistemului de sănătate este foarte importantă şi are rolul ei. Acesta este motivul pentru care încasez tot ce încasez de fiecare dată când se întâmplă câte un pas în parcursul legii vaccinării. Acesta este motivul pentru care trec mai departe şi îmi dă putere să merg mai departe", a mărturisit Bodog.

Ministerul Sănătăţii a pregătit şi alte două legi, care sunt în transparenţă decizională: legea transplantului şi legea profesioniştilor în domeniul medical, a adăugat Bodog.

Senatul a adoptat, luni, 24 octombrie, proiectul de lege privind vaccinarea persoanelor în România, din care a fost eliminat data de intrare în vigoare a legii, care iniţial era 1 ianuarie 2018, în favoarea proiectului exprimându-se toţi cei 99 de senatori prezenţi.

"Vaccinarea este intervenţia medicală cu cel mai înalt grad de eficienţă din istoria omenirii. Vaccinarea a fost a fost introdusă pentru prima dată în 1896 împotriva variolei. Variola a secerat la vremea respectivă peste 30 de milioane de suflete. În 1977, în urma introducerii acestui vaccin, variola a fost eradicată de pe întreg globul pământesc. În anul 1971 a fost introdusă vaccinarea împotriva rujeolei. În anul 2000, în America s-a declarat rujeola eradicată. Astfel încât, cu aceste două exemple cred că e suficient să vă demonstrez importanţa acestui vaccin care, spre surpinderea mea, unii medici am văzut că îl contestă. Eu dacă aş fi mai mare aş lua măsuri împotriva acestor medici care contestă această vaccinare care a adus omenirii cele mai mari beneficii", a declarat senatorul PNL, Leon Dănăilă.

Proiectul de lege privind organizarea şi finanţarea activităţii de vaccinare a populaţiei în România a fost adoptat, la mijlocul lunii august, de Guvern.

Proiectul de act normativ instituie obligaţia vaccinării copiilor cu vaccinurile prevăzute în calendarul naţional de vaccinare, precum şi cu cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii sau unor grupuri de populaţie.