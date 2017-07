Eveniment

Licean, la exerciţiul Saber Guardian 17, la Cincu: Mă văd în prima linie, ca soldat

de mediafax, 15 iulie 2017, 20:42

Mai mulţi elevi de liceu au fost duşi sâmbâtă la Cincu de către reprezentanţii Ministerului Apărării, pentru a le arăta ce înseamnă să fii soldat în Armata României, dar şi pentru a promova cariera militară.

De Ziua Distinşilor Vizitatori, la Centrul de Instruire de la Cincu, a fost mai multă forfotă ca de obicei, printre oficialităţi numărându-se şi potenţialii viitori militari ai României, liceeni, care au fost aduşi de reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

"Sunt foarte mulţumit de ceea ce am găsit în această tabără. Este prima dată când văd un exerciţiu militar şi mi s-a părut foarte interesant. Întotdeauna am fost pasionat de tactici militare şi de tot ce ţine de acestea şi chiar mă bucur că am luat parte la aşa ceva. Am vrut să dau la un liceu militar la Breaza, dar nu m-au lăsat ai mei. Mă gândesc însă ca după liceu să mă duc la Academia Militară", a declarat Emanuel Rădunea, unul dintre liceenii veniți la Cincu.

La tabăra de vară pentru cercetaşi au participat 42 de copii, 34 dintre ei fiind selecţionaţi în urma unui concurs online pe pagina de internet a MApN, iar 8 au fost selectaţi cu spirjinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

"Am vrut să acumuleze cât mai multe informaţii despre Armata României, despre partenerii noştri NATO. Am încercat să le dezvoltăm spiritul de echipă, spiritul de competiţie şi, bineînţeles, să promovăm cariera militară. I-am iniţiat în tehnici de alpinism, tehnici de supravieţuire, tehnici de orientare în teren", a declarat lct. col. Mihaela Iliescu, de la Direcţia Informare şi Relaţii Publice a MApN.

Tabăra de Vară pentru Cercetaşi este organizată de Ministerul Apărării Naţionale şi de Ministerul Tineretului şi Sportului în colaborare cu Asociaţia de Caritate din Armata României „Camarazii" şi durează şapte zile, fiind gratuită.

Saber Guardian 2017 angrenează 25.000 de militari din 22 de state membre şi partenere NATO. 8000 de militari din Forţele Terestre Române participă la exerciţiu. În perioada 11-20 iulie, la Cincu se desfăşoară componenta Getica Saber 17, la care participă 5.000 de soldaţi din şase state NATO, cu 650 de mijloace de luptă şi 30 de aparate de zbor.

Întâlnirea de la Cincu a marcat importanţa consolidării poziţiei României pe flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice.

Exerciţiul Saber Guardian 2017 se desfăşoară pe teritoriile naţionale ale României, Bulgariei şi Ungariei şi se va încheia în 20 iulie. Cu această ocazie a fost activată Divizia Multinaţionala de S-E - măsură luată în urma Summitului NATO de la Varşovia.