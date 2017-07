Eveniment

Liceeni din Cluj învaţă IT gratis

de Ziua de Cluj, 10 iulie 2017, 11:03

120 de liceeni din Cluj învață gratuit ce înseamnă să fie IT-iști cu acte în regulă, să muncească în echipă, să fie responsabili și inventivi în cadrul programului de mentorat „Descoperă-ți pasiunea în IT”.

În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Universitatea "Babeș- Bolyai" și alte 10 școli din întreg județul, în acest an s-au selectat 120 de liceeni, care, grupați în 24 de echipe, lucrează timp de șase luni la un proiect real, la o aplicație viabilă.

„Susținem educația și dezvoltarea în IT și contribuim, prin proiectele noastre, la creșterea numărului tinerilor care aleg să urmeze o carieră în IT și la recunoașterea Clujului ca un important centru de educație și dezvoltare în IT. Pe lângă latura de orientare în carieră, există și atributul de dezvoltare personală. Vrem să-i învățăm pe elevi cât de importantă este munca în echipă și ce competențe, etape și resurse presupune dezvoltarea unei aplicații software - de la idee până la produsul final", spune Liliana Ștefan-Cazacu, președinte al Asociației DpIT.

De la idee până la prototip

Numai anul aceasta au fost cazuri în care, spre exemplu, pentru 20 de locuri acordate unui liceu au aplicat 200 de elevi. Echipele selectate și-au ales apoi un nume și o temă de proiect, iar timp de șase luni sunt "adoptați" de firmele partenere, care le alocă câte un mentor, developer cu experiență. Cu el, elevii discută despre viabilitatea ideilor de aplicații pe care le au, el are rol de project manager, îi învață ce înseamnă responsabilitatea individuală și în echipă, leadership-ul și cum să-și palnifice activitățile de proiect. Iar elevii se joacă de-a echipe de programatori reale - toți pentru unul și unul pentru toți.

În același timp, ei participă și la cursuri de soft skills, de antreprenoriat și tehnice organizate tot în colaborare cu partenerii.

"<Descoperă-ţi pasiunea în IT> reprezintă un program de suflet atât pentru mine personal cât şi pentru Fortech. Este un program bazat pe practică şi mentorat, care oferă copiilor posibilitatea să interacţioneze cu mediul real de lucru din cadrul unei companii de IT şi să experimenteze importanța muncii în echipă într-un proiect software. Rezultatele obţinute la finalul fiecărei ediţii, măsurate în special prin calitatea proiectelor realizate de elevi, ne motivează să continuăm investiţia în educaţie, întrucât credem în potenţialul noii generaţii", spune Călin Văduva, CEO Fortech.

„Credem că liceenii merită o experienţă practică, îndrumaţi de mentori obişnuiţi cu ceea ce înseamnă un produs IT de la A la Z şi ne simţim mândri că suntem în acest proiect, că putem sprijini copiii pasionaţi de IT să aibă parte de o astfel de experienţă", declară Cristian Mateș, COO NetMatch.

"Acest program ne oferă posibilitatea să susținem liceenii în primii pași spre o carieră în IT și să contribuim la educația lor. Suntem alături de ei pe masură ce descoperă industria, pun în practică ideile, parcurg etapele unui proiect software și muncesc în echipă. Credem că educația și instruirea tinerei generații este esențială în dezvoltarea comunității de IT din Cluj", afirmă Cosmin Neag, CTO ArtSoft Consult.

Cea de-a 3-a ediție a programul a început în 5 aprilie și se va încheia în luna septembrie. Atunci va avea loc un concurs, în care echipele trebuie să își susțină proiectul în fața unei comisii formate dintr-un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean, un reprezentant UBB și reprezentanții celor 10 firme de IT partenere.

La final, se organizează o expoziție în care echipele își prezintă publicului aplicațiile realizate, cele mai bune proiecte vor fi premiate și fiecare elev va primi o diplomă de absolvire.