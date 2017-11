Eveniment

LIVE. Muzica clasică ajunge în locuri neconvenţionale la Cluj + proiecte pentru comunitate

de Ziua de Cluj, 10 noiembrie 2017, 11:28

Corina Brândușan, PR Managerul festivalului Jazz in the Park, este invitata emisiunii 1 la 1, de vineri, la Realitatea FM Cluj, moderată de jurnalista Anca Mureşan.

Publicitate

Emisiunea poate fi urmărită LIVE, începând cu ora 13.00, mai jos şi pe pagina de Facebook ZIUA de CLUJ.

Classic Unlimited

Muzica clasică ajunge în locuri atipice în această toamnă. Turneul Classic Unlimited continuă cu al șaselea oraș, Cluj-Napoca, unde au loc 4 concerte: în atelierul de reparații auto-moto Autoworld Audi, în tipografia Daisler Print House, în biroul Fapte şi la compania Betfair.

Prin această inițiativă pianistul român stabilit în Germania Bogdan Vaida aduce în țară un concept de succes în Germania prin care își propune să le arate oamenilor că arta și cultura pot fi descoperite în locurile în care ne trăim viața de zi cu zi: hale, magazine, berării, librării, ateliere de reparații, cetăți, birouri, tipografii.

Intrarea la concerte este liberă în limita locurilor disponibile, iar fiecare participant decide care e suma pe care o direcționează pentru susținerea turneului Classic Unlimited.

În cadrul turneului Classic Unlimited pianistul Bogdan Vaida va interpreta Noctura op. 48 nr.1 de Frédéric Chopin, Toccata de Sigismund Toduță, Rapsodia ungară nr.2 de Franz Liszt și Tablouri dintr-o expoziție de Modest Mussorgski. Pentru ultima operă vor exista și elemente vizuale care îi vor ajuta pe participanți să intre în atmosfera concertului.

Conceptul Classic Unlimited a pornit din Germania, unde pianistul a susținut peste 30 de concerte până acum. „În Germania sunt tot mai mulți oameni care se interesează și ne fac propuneri de concerte în locuri mai mult sau mai puțin excentrice. E o surpriză cum va fi primită această inițiativă în România", spune Bogdan Vaida.

Concertele de la Cluj sunt ultimele din turneul Classic Unlimited din această toamnă după Hala Fix din Iași, berăria Casa cu Bere din Bistrița, Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, librăria Cărturești Carusel din București și magazinul Pegas din Timișoara.

Despre artist

Pianistul Bogdan Vaida s-a născut la Cluj-Napoca în 8 septembrie 1981. A absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduță" din Cluj, apoi a continuat studiile la Academia de Muzică „Gheorghe Dima" sub îndrumarea profesoarei Ninuca Oșanu Pop. În 2002 a plecat cu o bursă Erasmus în Freiburg, Germania, la „Musikhochschule", unde a rămas până la absolvirea studiilor. S-a stabilit în Germania, la Freiburg și a a susținut numeroase concerte în mai multe țări din Europa. În prezent, Bogdan Vaida este solistul turneului Klassik Mittendrin, care a debutat în octombrie 2015 în Germania.



Încă un tramvai pictat pe străzile Clujului

"Galerie de artă pe roți" este al patrulea proiect care va fi finanțat din Fondul Jazz in the Park 2017. 13.500 de euro s-au strâns în total anul acesta din bilete neobligatorii la festival. Proiectele finanțate din Fondul Jazz in the Park 2017:

1. Te Khelas Amen! - proiect de educație non-formală adresat copiilor și tinerilor din comunitatea Coastei - Pata Rât prin activități precum: vizite tematice, ateliere practice de pictură, cusut, meșteșuguri, activități și competiții sportive.

2. Burse sportive - oferirea a patru burse sportive pentru tinerii din Pata Rât pe parcursul unui an.

3. Realizarea unui teren de joacă și sport la Pata Rât

4. Galerie de artă pe roți.

Peste 70.000 de persoane au participat la ediţia din 2017 Jazz in the Park, festival ce a avut loc între 26 iunie şi 2 iulie la Cluj-Napoca, în Parcul Central, pe malul Someşului, la Opera Maghiară şi la Pata Rât. Peste 200 de muzicieni din 15 țări au adus cele mai actuale influențe și combinații ale jazzului cu alte stiluri, de la rock, funk până la electro.

Printre artiștii care au concertat la festival se numără americanii de la Vintage Trouble, veniți pentru prima dată în România, avangardistul muzicii jazz Dhafer Youssef, unul dintre cei mai celebri percuționiști ai lumii, Jojo Mayer și trupa lui, Nerve, regina muzicii latino din Peru, Susana Baca, corul a cappella Viva Vox, Dario Rossi, trupele Mammal Hands, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Skalpel, Hidden Orchestra, Gauthier Toux Trio.

Jazz in the street

Peste 40 de reprezentații artistice au avut loc între 13 și 15 octombrie 2017, în cadrul Jazz in the Street. Evenimentul a reunit reprezentanți din mai multe domenii artistice: muzică, teatru, dans, pictură, acrobație, magie.

Artiștii i-au întâmpinat pe clujeni pe străzile Andrei Șaguna, Mihail Kogălniceanu, Bolyai Janos, pe Bulevardul Eroilor, în Piața Unirii și pe platoul Operei Maghiare, iar o caravană a străbătut cartierele Mărăști, Mănăștur și a ajuns la centrele de afaceri din oraș.

Discuții pe tema unei metodologii pentru artele stradale

Echipa Jazz in the Street și-a propus să aducă la aceeași masa autorități, comunitatea, organizatori și artiști astfel încât să dezbată împreună principalele aspecte care vizează arta stradală.

Jazz in the Park 2018 va avea loc între 21 iunie - 1 iulie la Cluj-Napoca.