Eveniment

Liviu Dragnea a contestat sechestrul DNA în dosarul Tel Drum

de mediafax, 24 noiembrie 2017, 17:51

Liviu Dragnea a contestat, vineri, sechestrul dispus de DNA în dosarul Tel Drum, in valoare de aproximativ 27 milioane euro, instanţa supremă stabilind termen pentru data de 29 noiembrie. Preşedintele PSD invocă faptul că nu s-a constituit nicio parte vătămată în cauză.

"Procurorul nu a procedat potrivit legii la determinarea pretinsului prejudiciu - nefiind până la acest moment o constituire de parte civilă în cauză. Sub acest aspect vă solicit să observaţi că nu mi-a fost adusă la cunoştiinţă împrejurarea că ar exista vreo constituire de parte civilă din partea vreunei părţi civile. Procurorul nu are vocaţie să solicite sau să dispună măsuri asiguratorii înainte de constituirea de parte civilă- respectiv înainte de momentul procesual al revendicării unor despăgubiri din partea celor pretins vătămaţi/prejudiciaţi prin săvârşirea infracţiunii ce face obiect al acţiunii penale. Nu a procedat la evaluarea bunurilor puse sub sechestru pentru a păstra limita prevăzută de lege de întindere a măsurii asiguratorii .(..) Nefiind justificată legal ipoteza de luare a măsurii sechestrului prin poprire asupra conturilor mele bancare, vă solicit a dispune ridicarea măsurii popririi", se arată în contestaţia depusă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de avocatul lui Liviu Dragnea.

"Examinând ordonanţa procurorului de instituire a măsurii asiguratorii se observă că procurorul a făcut abstracţie de existenţă unui act procesual anterior- Ordonanţa de neîncepere a urmăririi penale emisă anterior de către un procuror din cadrul PÎCCJ-DNA -asupra aceleiaşi stări de fapt ce constituie obiect al investigaţiei penale în prezenta cauză - şi ca atare nu a luat în considerare principiul non-bis -in -idem - ce reprezintă o cauză de stingere a acţiunii penale- şi în aceste împrejurări nu există temei pentru luarea măsurii asiguratorii în dosar", se mai arată în documentul depus la instanţă.

Procurorii au pus, marţi, sechestru de peste 127 milioane lei (peste 27 de milioane euro) asupra bunurilor lui Liviu Dragnea în dosarul Tel Drum. Un teren de aproape 3.000 de metri, un apartament de 80 de metri pătraţi, două maşini şi mai multe sume de bani aflate în conturile lui Liviu Dragnea sunt printre bunurile sechestrate, anchetatorii căutând şi altele care i-ar aparţine liderului PSD.

În dosarul „Tel Drum", în 13 noiembrie, procurorii DNA au anunţat, oficial, că Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privinţa acordării de contracte.

Faptele ar fi fost comise în perioada în care era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.

"Până în acest moment, nici autoritatea de management (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene) nu s-a constituit parte civilă cu privire la sumele ce ar fi fost obţinute nelegal din fonduri europene de peste 20 milioane euro), nici Consiliul judeţean Teleorman nu s-a constituit parte civilă cu privire la prejudiciul ce ar fi fost produs prin infracţiunile de abuz în serviciu ( peste 31 milioane lei)", au transmis procurorii.