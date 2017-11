Eveniment

Logoul câştigător al preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Ce MESAJ transmite

de mediafax, 09 noiembrie 2017, 13:12

Concursul privind desemnarea logoului preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene din 2019 a fost câştigat, joi, de un elev al Colegiului Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, Ioan Nicolae Dobrinescu, cu un lup stilizat.

Ceremonia de desemnare a câştigătorilor a avut loc, joi, la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale" din Bucureşti, în prezenţa ministrului Educaţiei, Liviu Pop, şi al ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.

„Nu ştiu dacă alte ţări din UE au recurs la un asemenea demers pentru desemnarea unui logo. Chiar dacă un politician se agaţă de acest logo, îmi cer eu scuze în numele lui, chiar dacă este de la opoziţie", a susţinut ministrul Educaţiei.

Ministrul Afacerilor Europene, Victor Negrescu, a precizat că acest demers a avut ca scop popularizarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, pe care România o va deţine, timp de 6 luni, începând cu 1 ianuarie 2019. „Credem că obiectivul a fost atins", a afirmat Negrescu.

El a adăugat că 10.000 de oameni de oameni au votat pentru logoul câştigător şi că acest concurs s-a desfăşurat transparent şi deschis.

„Mesajul este că sprijinim o Românie educată, creativă, a tinerilor talentaţi", a subliniat ministrul Afacerilor Europene.

Negrescu a explicat că Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe nu s-au implicat în procesul de vot.

„Ministrul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe nu au fost parte niciunde, noi nu am votat. Am avut experţi din media, experţi în afaceri europene, experţi în ce înseamnă publicitate, tocmai pentru că nu am vrut să viciem acest proces, să-l influenţăm cu punctele noastre de vedere. (...) Implicarea politică nu a existat, noi doar am organizat evenimentul şi eu cred că l-am organizat foarte transparent şi toată lumea a putut participa", a precizat Victor Negrescu.

Câştigătorul concursului, Ioan Nicolae Dobrinescu, a explicat însemnătatea logoului creat.

„Pentru mine, Uniunea Europeană trebuie să fie sigură pe sine, puternică. Da, ca un lup. Un lup care din ce am învăţat la istorie este prezent în toate culturile europene", a spus Dobrinescu.

Câştigătorul a fost premiat cu 3.000 de euro şi o vizită la Bruxelles.

Logoul câştigător urmează să fie stilizat şi implementat în urma unei expertize tehnologice. La concurs s-au înscrs peste 200 de participanţi. În final, au rămas 19, din care au fost desemnaţi cinci câştigători.

Desemnarea câştigătorilor s-a făcut prin decizia juriului, în procent de 50%, iar celălalt criteriu, care a contat în proporţie de 50%, l-a reprezentat punctajele şi mesajele obţinute pe reţelele de socializare.