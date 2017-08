Eveniment

Marş vegan la Cluj

de Ziua de Cluj, 31 august 2017, 10:40

În solidaritate cu alte orașe precum Londra, New York, Tel Aviv și București, grupul activist local Vegan în Cluj-Napoca organizează în data de 2 septembrie 2017, la ora 14.00, marșul oficial pentru drepturile animalelor. Punct de plecare Bulevardul Eroilor, la Monumentul Memorandiștilor.

Publicitate

''Acest marș are ca scop aducerea la cunoștința societății a celui mai mare genocid din istoria umanității și onorarea memoriei miliardelor de animale ucise violent, în același timp dorindu-se a fi un pas înainte înspre o lume în care compasiunea pentru toate ființele pământului va prevala.

Acest subiect este unul care prezintă tot mai mult interes la nivel mondial, datorită implicațiilor etice și ecologice, fiind susținut de filozofi și eticieni precum Peter Singer, Gary Francione, Tom Regan, oameni de știință precum Melanie Joy, Jonathan Balcombe, dar și politicieni și ecologiști precum Al Gore. De asemenea, Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations) atrage atenția asupra impactului ecologic al consumului de produse provenite din exploatarea animalelor.

Studiile arată că o alimentație vegană este perfect sănătoasă pentru orice grupă de vârstă și că un consum ridicat de alimente de origine vegetală scade riscul de obezitate, colesterol mărit, tensiune arterială crescută, diabet de tipul 2, boli cardiovasculare și cancer.

A consuma alimente de origine animală, a efectua teste pe animale, a purta piele, blană, a abandona un câine sau o pisică dacă nu le mai dorim, a ține animale sălbatice închise între gratiile circurilor sau în bazine în numele amuzamentului și profitului nu sunt nimic altceva decât forme de cruzime care nu mai pot fi considerate necesare şi acceptabile în secolul nostru. Prin urmare, dorim să fim vocea tuturor animalelor pentru a le face auzită durerea și să aducem oamenii în starea lor naturală de empatie pentru toate ființele Pământului", transmit organizatorii marşului.

Vegan în Cluj-Napoca este un grup activist local care luptă pentru drepturile animalelor și care este activ atât în mediul online, cât și în cel stradal. Şi-a început activitatea în martie 2017, organizând un protest de 9 zile în fața circului și unul de 5 zile, desfășurat în săptămâna dinaintea Paștilor. Pe 1 iunie a participat la Ziua Interacțiunii Om-Animal prin deschiderea unui stand. Cea mai recentă activitate a grupului o reprezintă protestul din 26 august de la delfinariul din Constanța împotriva ținerii în captivitate a celor două femele Ni-Ni și Chen-Chen.