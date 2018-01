Eveniment

Mihai Lucan, despre acuzaţiile de tentativă de omor: "Să mă anunţaţi atunci când o să îl omor şi pe Papă. E jocul mai mare decât pot eu să joc"

de Ziua de Cluj, 01 ianuarie 2018, 10:34

Medicul Mihai Lucan s-a prezentat la Poliţie luni dimineaţă pentru controlul judiciar,

Profesorul Mihai Lucan a ajuns luni dimineaţă la Secţia 17 Poliţie din Bucureşti, unde este obligat să se prezinte de două ori pe săptămână, în cadrul controlului judiciar.

El a fost întrebat despre noile acuzaţii, cele de tentativă de omor, aduse de procurorii DIICOT după ce ar fi secţionat intenţionat artera renală a unui pacient în timpul unui transplant, pentru a compromite un alt doctor.

"Să mă anunţaţi atunci când o să îl omor şi pe Papă. (...) La fiecare transplant tai câte o arteră renală, înseamnă că la fiecare transplant am avut o tentativă de omor? Anchetatorii nu au experienţă în domeniu. De ce trebuie toate să fie făcute de mine? Pentru că transplantul ăsta nu a fost făcut de mine", a declarat fostul şef al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj.

El a spus că acel transplant la care se face referire nu a fost făcut de el, ci de medicul Suciu, cel care îi şi aduce acuzaţiile, şi că a fost primul transplant realizat de acesta.

"E jocul mai mare decât pot eu să joc", le-a mai spus Lucan jurnaliştilor.

Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru tentativă la infracţiunea de omor, după ce colegii l-au acuzat pe medicul Mihai Lucan că, în martie 2017, ar fi tăiat intenţionat artera renală a unui pacient, în timpul operaţiei, astfel încât să îl compromită pe medicul care coordona intervenţia, potrivit stirileprotv.ro.

"Am început să îmi pun întrebări. Au fost puţine transplanturi şi taman la mine a fost. Eu am sângerat în timpul operaţiei şi am vrut să ştiu mai multe. Familia mea a fost şocată. Eu, ca om terminal cu multe suferinţe, sunt mai antrenat: ori că fusese neglijenţă, ori că fusese criminală, dar totuşi, cum se poate ajunge aici?", a declarat pacientul.

Sursa: news.ro