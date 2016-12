Eveniment

Mii de brazi nevânduţi după ce comercianţii nu au vrut să scadă preţul nici în ziua de Crăciun

de mediafax, 25 decembrie 2016, 13:43

Mii de brazi au rămas nevânduţi şi în acest an, în Bucureşti, după ce comercianţii nu au vrut să scadă preţurile, ba chiar în unele cazuri, în Ajun, au scumpit pomii de iarnă, şi nici măcar în ziua de Crăciun nu au făcut reduceri semnificative.

În pieţele din Capitală şi în zonele special amenajate, încă de la începutul lunii decembrie comercianţi din toată ţara au scos la vânzare brazi. Unii erau cumpăraţi de la Romsilva, deci româneşti, alţii importaţi din Norvegia, Danemarca sau Olanda. Preţurile, la începutul lunii, erau cuprinse, în medie, între 40 şi 70 de lei pentru un brad cu o înălţime de cel mult 1.80 metri, dar ajungeau chiar şi la 250-300 de lei pentru pomii de peste 3 metri înălţime şi cu o coroană bogată.

Odată cu apropierea Crăciunului, cererea a crescut, astfel comercianţii au crescut tot mai mult preţurile, în pieţe mai ales, unde un pom de iarnă se vindea, în Ajun, cu cel puţin 100 de lei, iar un brazii cei mai frumoşi costau de la 140-150 de lei în sus. În Piaţa Obor, din Sectorul 2 al Capitalei, de exemplu, sute de oameni au venit pe 24 decembrie pentru a compăra un pom de Crăciun.

,,Nu am avut timp până acum, am fost ocupat cu serviciul şi am zis că nu poate trece Crăciunul fără să am un brad în casă. Bugetul e de aproximativ 150 de lei, dar trebuie să mai iau şi decoraţiuni de banii ăştia, aşa că mai mult de 100 de lei nu cred că voi da pe brad", a spus Marius Stacu, unul din bucureştenii veniţi pe ultima sută de metri să cumpere un brad.

Un alt cumpărător, Mariela Graur, pensionară, a spus ,,am tot aşteptat să scadă preţurile dar văd că nici acum, în Ajun, nu le lasă mai jos. Probabil o sa cumpăr o coroniţă, nişte crenguţe de brad şi îmi fac eu un brăduleţ mai mic. Am încercat să negociez, dar nu e chip, îmi spun că ies în pagubă dacă scad preţul".

Comercianţii au vrut să profite cât mai mult de pe urma celor rămaşi în urmă cu achiziţionarea bradului de Crăciun, astfel că nu au acceptat să scadă preţurile cu mai mult de 10-20 de lei.

,,Şi noi am dat bani pe brazii ăştia, aşa că nu avem cum să îi vindem mai jos decât i-am cumpărat. Aia e, cine s-a grăbit şi a venit la început de lună a prins mai ieftin, cine nu, ori dă banul, ori nu ia bradul. Sau dacă vrea ceva ieftin, îşi poate lua o coroniţă, că e 10 lei şi frumos decorată. Noi aici muncim o lună întreagă. Dacă rămânem cu brazii nevânduţi, aia e", a spus unul dintre vânzătorii de brazi din Piaţa Obor.

Şi pentru că nu au fost foarte mulţi români cu dare de mână, dispuşi să plătească 130-150 de lei pentru un brad, mii de pomi au rămas nevânduţi. Chiar şi aşa, în ziua de Crăciun, în Piaţa Obor cel mai ieftin brad, care va fi ori aruncat la gunoi, ori dat unei fabrici de furnir, costă 100 de lei.

,,Au mai venit azi vreo câţiva să mă întrebe cu cât îi dau, le-am zis şi lor, vă zic şi dumneavoastră, ăsta e preţul, 100 de lei. E brad înalt, frumos, gândiţi-vă că ieri era 250 de lei. Nu pot accepta mai puţin de 100 de lei, nu e corect faţă de munca mea şi de valoarea lui. Dacă nu vând nimic până diseară, îi urc în camion şi văd eu apoi ce fac cu ei", a spus Marian, unul dintre ultimii comercianţi de brazi, rămas în piaţa Obor.

Spre deosebire de vânzătorii din pieţe, magazinele online au făcut reduceri masive, chiar la jumătate în unele cazuri, la brazi, astfel că foarte puţine au rămas cu pomii nevânduţi.

O alternativă pentru cei care nu au reuşit să vândă coniferele o reprezintă Republica Moldova, unde Crăciunul este sărbătorit pe rit vechi, peste două săptămâni.