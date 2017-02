Eveniment

BREAKING NEWS Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, şi-a dat demisia VIDEO

de Ziua de Cluj, 09 februarie 2017, 15:09

Florin Iordache a anunţat, joi, că demizionează din funcţia de ministru al Justiţiei, deşi toate iniţiativele asumate cât a fost în această funcţie sunt ”legale şi constituţionale”.

Publicitate

El a susţinut că toate iniţiativele sale sunt legale şi constituţionale, dar pentru opinia publică nu a fost suficient.

"De când am venit la Ministerul Justiţiei, mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică, organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei", a declarat Florin Iordache, la Palatul Victoria, citat de news.ro.

Declaraţia prin care acesta şi-a anunţat demisia a durat 45 de secunde, după care Iordache a plecat fără a răspunde la vreo întrebare a jurnaliştilor.

Premierul Sorin Grindeanu a anunţat, încă de duminică, când Guvernul a abrogat OUG 13/2017 privind modificarea Codurilor penale, că ministrul Justiției, Florin Iordache, își va asuma "ceea ce n-a făcut bine".

"Sunt câteva zile în care oricum e singur în minister. (...) Va fi bugetul în Parlament, avem și o moțiune de cenzură în care până la urmă subiectul e dat de ceea ce s-a întâmplat la Ministerul Justiției, dar Florin Iordache își va asuma ceea ce n-a făcut bine. Dacă nu, vă spun că după aceste etape voi lua decizia în ceea ce înseamnă poziția dânsului acolo", afirma Grindeanu.

El a mai spus că i-a cerut lui Florin Iordache să clarifice situația și să explice "de ce s-a ajuns aici".

"Eu i-am cerut și nu a uitat (...) să vină să clarifice situația, de ce s-a ajuns aici, să își asume anumite lucruri ca după aceea să iau decizia, și o voi lua, legată de Ministerul Justiției. E clar că anumite lucruri care țin de ceea ce înseamnă, dacă mă refer în primul rând la modul în care am știut să explicăm această ordonanță, cu argumente, cu ceea ce înseamnă parte pozitivă în ordonanța de urgență, anume prevederi în articole care au fost declarate neconstituționale (...) aceste argumente n-au mai contat la un moment dat și aici a fost un minus major în modul în care s-a explicat această ordonanță", a adăugat prim-ministrul.

Grindeanu sublinia şi că la Ministerul Justiției "situația e dificilă", întrucât nu mai există secretari de stat, iar ministrul Iordache a rămas "cam singur".

"Situația la Ministerul Justiției azi, de exemplu, nu a fost deloc simplă. (...) Azi voiam să facem ședința de guvern prin care să adoptăm această ordonanță de urgență care abrogă prevederile OUG 13. Situația e dificilă, în sensul că Florin Iordache rămăsese cam singur în minister, fără secretari de stat, care au plecat spre locul de muncă anterior. (...) Azi de dimineață Florin Iordache a lucrat la această ordonanță împreună cu personal din Ministerul Justiției. În zilele următoare are de susținut bugetul, avem bugetul de trecut", a mai spus Grindeanu.

Adoptarea OUG 13 de către Guvern în 31 ianaurie 2017 şi publicarea actului normativ în Monitorul Oficial în jurul orei 1 noaptea a scos sute de mii de oameni în stradă.