Eveniment

NEWS ALERT Ministrul Justiţiei, la finalul dezbaterii publice: Varianta iniţială a ordonanţelor va fi amendată

de mediafax, 30 ianuarie 2017, 15:31

Florin Iordache a declarat, luni, la finalul dezbaterii publice privind proiectele de ordonanţe de urgenţă privind justiţia, că varianta iniţială a actelor normative va fi modificată, urmând a se stabili dacă vor fi adoptate de Guvern sau dacă discuţiile se vor muta în Parlament.

FOTO: Matei M. Bărbulescu

Publicitate

"Am luat act şi vom analiza toate propunerile care au fost făcute. Pentru graţiere, de la început am spus mai multe principii pe care le vom respecta, nu se adresează unor anumite persoane ci încercăm să redresăm anumite condiţii din penitenciare. Nu se adresează criminalilor, violatorilor, fapte de corupţie, recuperarea prejudiciului. În al doilea act am ţinut cont de recomandările CCR. (...) Ne dorim nişte legi clare, corente, pe care fiecare cetăţean dacă are sau nu pregătire juridică să le poată respecta. Ăsta e mandatul cu care am venit eu aici, să repar toate acesta lucruri. Actele normative nu se fac pentru politicieni ci pentru a rezolva politica penală a statului. Nu am avut în vedere o anumită persoană. Actele normative nu vizează persoane sau politicieni. Voi avea o discuţie cu premierul României, Sorin Grindeanu, şi vă vom comunica ce vom discuta. În urma consultărilor de astăzi am nişte obsevaţii care vreau să fie cuprinse în textul celor două ordonanţe. Rostul consultării este să preia puncte de vedere, o serie de observaţii am primit de la societatea civilă şi de la cetăţeni şi le vom avea în vedere. Varianta iniţială fără îndoială va fi amendată. Propunerea pe care o voi face guvernului va fi propunerea Ministerului Justiţiei", a declarat ministrul Justiţiei, Florin Iordache, la finalul dezbaterilor.

Peste 200 de persoane au participat luni la Ministerul Justiţiei la dezbaterea publică pe proiectele de ordonanţă de urgenţă privind graţierea şi modificarea Codurilor penale.

Circa 100.000 de oameni au protestat în stradă, duminică seara, în Bucureşti şi în mai multe oraşe din ţară pe această temă. La Cluj-Napoca au fost peste 10.000 de protestatari.

Plenul CSM a dat aviz negativ pentru proiectele de ordonanţe de urgenţă privind graţierea şi modificarea codurilor, decizia fiind luată în şedinţa de miercuri cu majoritate de voturi.