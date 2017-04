Eveniment

Ministrul Justiţiei: Proiectul de modificare a codurilor, trimis la DNA, DIICOT, CSM şi PG. Aştept sugestii

de mediafax, 06 aprilie 2017, 18:00

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că a trimis la Parchetul General, DNA, Consiliul Superior al Magistraturii şi la DIICOT proiectul de modificare a codurilor penale, precizând că aşteaptă sugestii şi propuneri până joi.

"Am trimis proiectul de modificare a Codului Penal la Parchetul General, Direcţia Naţională Anticorupţie, Consiliul Superior al Magistraturii şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Le-am dat termen până joi să vină cu propuneri şi sugestii. Eu vreau, ca iniţiator, să respect deciziile Curţii Constituţionale", a declarat, pentru MEDIAFAX, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei anunţase, miercuri, că a elaborat proiectul de lege privind Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, urmând ca acesta să intre în procedură parlamentară.

"Am elaborat proiectul de lege privind modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală pentru punerea în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. Modificările la cele două coduri vizează strict, aşa cum am mai declarat, punerea de acord a codurilor cu deciziile Curţii Constituţionale, nimic mai mult, nimic mai puţin. Am făcut modificările pentru punerea în acord atât cu deciziile de admitere pur şi simplu şi sunt şi cele interpretative", a declarat ministrul Justiţiei, într-o conferinţă de presă.

Tudorel Toader a precizat că nu va exista un prag pentru abuzul în serviciu.

"Eu voi da drumul la proiectul de lege fără prag pentru că în dispozitivul CCR nu se vorbeşte despre prag, Proiectul de lege îl voi pune să aibă aprobarea Guvernului şi îl trimit în dezbatere publică, nu va fi ordonanţă. Va trece la ambele camere şi când va ajunge acolo unde se va întâlni cu domnul Iordache, având experienţa de legiuitor, poate să intervină, în limita competenţelor", a mai spus Toader.

Ministrul Justiţiei a mai declarat că vor fi elaborate şi alte proiecte de lege care să pună în acord legislaţia cu deciziile CCR.