Eveniment

Modificările la legea statutului magistraților, traduse de Danileţ

de Ziua de Cluj, 12 decembrie 2017, 16:02

Judecătorul Cristi Danileț, fost membru CSM, explică modificările la legea statutului magistraţilor adoptatr de Camera Deputaţilor, într-un articol publicat pe blogul personal.

Am citit modificările la legea statutului magistraților adoptată aseară de Camera Deputaților. Iată cele mai importante aspecte:

- Se înlătura prevederea cu privire la independența procurorilor și se înlocuiește cu una prin care ei sunt puși sub autoritatea ministrului justiției (sintagmă constituțională, e drept), fără însă a se dezvolta ce înseamnă această autoritate - or, am arătat recent că au fost vremuri când ministrul dicta procurorilor cum să rezolve dosarele;

- Se interzice magistraților să critice celelalte puteri, dar nu există sancțiune pentru aceasta;

- Se păstează actualul sistem de admitere la INM și magistratură. Dar cursurile la INM vor fi de patru ani, urmate de doi ani stagiatură (față de doi ani, respectiv un an acum), iar aceasta se va aplica din 2021! Oricum, dacă cineva ar fi făcut un studiu de impact ar fi văzut că în acea perioadă se vor pensiona sute de magistrați și vom intra într-un blocaj de resurse umane.

- Se reintroduce posibilitatea ca foștii magistrați cu 10 ani vechime să se întoarcă în sistem: dar aceștia nu vor fi supuși vreunui fel de testare, examinare, având în vedere că legislația este schimbată radical, codurile fiind complet noi;

- Magistratul poate fi numit în Guvern, timp în care va fi suspendat din justiție;

- Numirea PG și șefilor DNA-DIICOT rămâne la fel ca până acum! (păi....parcă asta era motivul principal al modificării legii, nu?!)

- Se introduce posibilitatea ca magistratul să se autosuspende pe timp de 2 ani din activitate (fără a se prevedea de câte ori în timpul carierei, la ce interval de timp după intrarea în magistratură, ce se întâmplă cu dosare în curs);

- Se prevede reîncadrarea magistraților pensionați care vor primi salariu plus pensie redusă cu 85%;

- Răspunderea magistraților: deși victima va lua bani de la Stat și Statul va fi obligat să îi recupereze de la magistrat, este nevoie ca anterior magistratul să fie condamnat penal sau sancționat disciplinar pentru soluția dată eronat, iar în final magistratul va fi asigurat pentru malpraxis. Cu alte cuvinte vor exista patru procese: unul în care se comite eroare judiciară, unul în care victima câștigă împotriva Statului, unul în care magistratul este condamnat penal sau sancționat disciplinar că a acționat cu rea-credință sau gravă neglijență, unul în care Statul se îndreaptă contra magistratului care va chema alături de el societatea de asigurări. Mai mare prostie nici nu am citit vreodată. Concluzia mea? Publicul care seară de seară se uită la mocirla.tv a fost, iar, păcălit, căci: magistratul nu va răspunde pentru erori de judecată, ci pentru erori judiciare; nu e de ajuns să se răstoarne soluția sa, ci trebuie să se demonstreze că a acționat cu rea-credință sau gravă neglijență (sintagme care nu sunt redefinite de acest proiect de lege), magistratul nu va da bani din buzunar, ci va plăti o societate de asigurare.