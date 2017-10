Eveniment

Motivarea deciziei Mitropoliei Ardealului în cazul Cristian Pomohaci: Abateri până aproape de erezie

de mediafax, 12 octombrie 2017, 08:21

Fostul preot Cristian Pomohaci a denigrat Biserica prin declanşarea şi întreţinerea unui scandal mediatic „fără precedent” şi tentativă de săvârşire a unor „acte imorale”, potrivit unui comunicat de presă al Mitropoliei Ardealului, în care se vorbeşte şi de „erezie” ori „schismă”.

Potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul Mitropoliei Ardealului şi semnat de Consistoriul Mitropolitan, sancţiunea de „eliberare din demnitatea preoţească şi trecerea în starea de laic" aplicată fostului preot Cristian Dorin Pomohaci s-a decis din cauza a patru abateri: una morală, constatată şi de Consistoriul Eparhial, şi alte trei mari abateri canonice.

La capitolul „abateri morale", lui Pomohaci i se reproşează „tentativa de săvârşire a unor acte imorale, exprimată printr-un dialog înregistrat şi făcut public, abatere incompatibilă cu statutul de preot şi care aduce grave prejudicii imaginii Bisericii Ortodoxe".

În ceea ce priveşte abaterile pastoral-liturgice şi dogmatice, înaltele feţe bisericeşti îi arată că Pomohaci a denaturat „cu bună ştiinţă" Sfânta Liturghie şi alte rânduieli liturgice ale Bisericii Ortodoxe, aducându-se, în acest fel, atingere învăţăturii dogmatice, cuprinsă în teologia Sfintelor Taine, „până aproape de erezie, prin abateri liturgice cu caracter inovator, de influenţă neoprotestantă".

Pomohaci a dat dovadă de „neascultare faţă de autoritatea bisericească, prin neîndeplinirea îndatoririlor canonice, regulamentare şi statutare şi a tuturor ordinelor şi dispoziţiilor superiorilor ierarhici, dusă până aproape de schismă; nerespectarea principiului jurisdicţional canonic, prin oficierea de servicii religioase pe cuprinsul altor eparhii, fără binecuvântarea ierarhului locului", arată reprezentanţii Bisericii.

Mai mult, acesta este acuzat de „denigrarea Bisericii prin declanşarea şi întreţinerea unui scandal mediatic fără precedent".

Potrivit comunicatului citat, destituirea din slujirea clericală are aceleaşi consecinţe dogmatice şi canonice la fel ca şi caterisirea.

„Cel destituit, la fel ca şi cel caterisit, nu mai este cleric, ci laic, nu mai are dreptul de a purta ţinuta clericală, de a folosi veşminte preoţeşti şi de a face slujbe, de a fi duhovnic şi de a săvârşi rugăciuni pentru alţii. Singura deosebire de caterisire, pentru destituirea din slujirea clericală, este aceea că cel depus are posibilitatea de a desfăşura activităţi social-filantropice, culturale, iar activitatea şi conduita sa vor fi evaluate anual, adică în fiecare an, de Chiriarh, care va urmări dacă cel pedepsit respectă cele prevăzute în sancţiunea Consistoriului. În cazul în care fostul preot va continua să stăruie în săvârşirea abaterilor pentru care a fost sancţionat sau a altor abateri şi mai grave, instanţa bisericească se poate autosesiza, urmând să-l judece ca pe un laic, cu pedepsele prevăzute de Sfintele Canoane", se arată în comunicat.

Reprezentanţii Mitropoliei Ardealului arată că în ziua apelului judecat, în 5 octombrie, la Sibiu, Pomohaci a cerut „admiterea retragerii din preoţie", însă cererea a fost considerată „tardivă şi fără obiect".

„Menţionăm, de asemenea, că solicitarea fostului preot Cristian Dorin Pomohaci, înregistrată la Arhiepiscopia Sibiului cu nr. 2773 / 5 octombrie 2017 şi depusă imediat după încheierea şedinţei de judecată a Consistoriului Mitropolitan, prin care a cerut admiterea retragerii din preoţie, este tardivă şi fără obiect", se mai arată în comunicat.

Documentul citat arată şi că miercuri i-a fost înaintată fostului preot Cristian Dorin Pomohaci Hotărârea emisă în 5 octombrie 2017, motivată şi însoţită de Decizia sinodală din 6 octombrie 2017, a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, prin care această hotărâre a devenit definitivă, „nu doar pentru o perioadă limitată de timp" şi irevocabilă, „adică nu poate fi atacată cu recurs".

Fostul preot Cristian Pomohaci a pierdut dreptul se a săvârşi lucrări sfinte, de a purta ţinuta clericală şi de a se împărtăşi în altar, se arată în decizia Consistoriului Mitropolitan, emisă vineri, în 6 octombrie.

"Aplică fostului preot Cristian Dorin Pomohaci sancţiunea: <Depunerea (destituirea) din slujba clericală> (pierderea dreptului de a săvârşi lucrări sfinte, de a purta ţinuta clericală şi de a se împărtăşi în altar; cel destituit nu mai este cleric, ci are statut de teolog laic, cu posibilitatea de a desfăşura activităţi social-filantropice, culturale, educaţionale sau de a fi cântăreţ, după caz; activitatea şi conduita sa vor fi evaluate anual de Chiriarh", au decis preoţii.

Totodată, s-a constatat că "sarcina preoţiei" este greu de purtat de Pomohaci.

"Consistoriul Mitropolitan a constatat că sarcina preoţiei, cu toate exigenţele ei morale, dogmatice şi canonice, este prea greu de purtat pentru Cristian Dorin Pomohaci. De aceea, pentru a-i acorda totala libertate de manifestare în afara ierarhiei bisericeşti de drept divin şi a-şi putea soluţiona problemele juridice din instanţele civile, fără implicarea Bisericii, Consistoriul Mitropolitan l-a degrevat de marea responsabilitate a preoţiei, trecându-l în rândul teologilor laici", se arată în comunicatul Mitropoliei Ardealului.

Fostul preot Cristian Pomohaci a fost caterisit în şedinţa Consistoriului Eparhial al Arhiepiscopiei Alba Iuliei în data de 27 iulie 2017, fiind acuzat că a racolat un minor în scopuri sexuale.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a preluat dosarul deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, în care Cristian Pomohaci este acuzat de infracţiuni de racolare de minori în scopuri sexuale. Sesizarea a fost făcută după ce în spaţiul public a apărut o înregistrare audio în care Cristian Pomohaci i-ar fi promis unui adolescent că îl va plăti dacă va întreţine relaţii sexuale cu el.

Spre finalul înregistrării, cel care se presupune a fi preotul Pomohaci îi spune băiatului că între ei doi a fost, de la bun început, "ceva special", amintindu-i cum s-au întâlnit.

Cristian Pomohaci a slujit la Parohia Moşuni din judeţul Mureş, care aparţine de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.