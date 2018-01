Eveniment

Neagu Djuvara, tipul de 101 ani care era mai cool decât tine

de Ziua de Cluj, 27 ianuarie 2018, 20:05

Înmormântarea lui Neagu Djuvarava avea loc duminică, 28 ianuarie. Trupul neînsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolică „Sfântul Vasile cel Mare” din București din str. Polonă nr. 50. Vor fi aduse onorurile militare cuvenite pentru un Cavaler al ordinului național „Steaua României”.

Djuvara a demontat toate rahaturile cu care comuniștii ți-au împuiat capul



Neagu Djuvara a fost în primul rând un foarte bun istoric. A scris multe cărți de istorie, le găsești pe toate pe net, dar ce mi se pare cel mai important este că omul a demontat, rând pe rând, toate prostiile cu care comuniștii ne-au împuiat capul despre istoria românilor: că noi am fost întotdeauna ăia buni, că am fost apărătorii creștinătății, că suntem făcuți din daci și romani etc.

De exemplu, Djuvara a scris cartea O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, în care spune, la un moment dat, chestia asta:

„Mihai Viteazul și-a purtat războaiele cu boierii din jurul lui, cu cetele pe care acești boieri le-au putut aduna de pe anumite moșii, dar mai cu seamă, din păcate, cu lefegii străini, iar aceștia costau scump. Avem păstrate toate statele de plată, știm exact cine au fost. Știm câți mercenari, sârbi, albanezi, unguri sau secui a avut Mihai Viteazul".

Deci, cum? Mihai Viteazul avea o armată format din mercenari străini? Ei bine, da. Cred că-ți închipui ce scuipați și-a luat Djuvara pentru afirmațiile astea.

Djuvara a avut o carieră profesională care l-ar face invidios și pe James Bond

Dar dincolo de faptul că știe istorie, Djuvara a avut o viață cum nici în filme nu găsești. De fapt, nici nu înțeleg de ce nu s-a făcut un film despre el până acum.

Pe 23 august 1944, a fost trimis de mareșalul Antonescu în Suedia ca să-i spună ambasadorului român de acolo să negocieze cu rușii capitularea țării. A ajuns la Stockholm pe 24 august și a aflat că, pe când el era în avion, Antonescu tocmai fusese arestat de Regele Mihai și România se aliase cu Uniunea Sovietică. Așa că nu s-a mai întors în țară până în 1990.



În perioada asta de pribegie prin Occident, omul a tot sperat că americanii și englezii vor scoate până la urmă România din mâinile sovieticilor. Și nu a stat cu mâinile în sân, s-a pregătit pentru momentul ăsta. Oricum fugise din țară cu un teanc de pașapoarte în alb pe care le-a dat unor refugiați politici români.

A făcut parte din Comitetul Național Român, o organizație clandestină din Franța, și a fost omul de legătură cu CIA. A fost antrenat de americani, a învățat să sară cu parașuta, să piloteze avioane. A pregătit chiar un comando, care în 1951 a fost parașutat în România pentru a lua legătura cu luptătorii anticomuniști din munți. Numai că toți membrii au fost prinși și judecați, iar atunci Djuvara a abandonat și el lupta.

După ce și-a luat gândul că americanii îi vor alunga pe ruși din România, Djuvara a plecat în Africa unde a lucrat ca diplomat între 1961 și 1984. De fapt, a participat la organizarea unui nou stat apărut pe hartă, Republica Niger, o fostă colonie franceză care-și declarase independența.

El a fost angajat de președintele țării să organizeze noul minister de externe al acestei țări. Și a făcut o treabă așa de bună că președintele Nigerului i-a spus: „Dumneata ești singurul om serios dintre cei care mi-au fost recomandați!". Toată povestea o găsești în cartea Amintiri din pribegie.

