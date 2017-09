Eveniment

#OamenidinUBER: Domnul Nuțu, condamnat să învingă

de Ziua de Cluj, 07 septembrie 2017, 12:53

Imaginează-ți că ai chemat un UBER, ajunge la tine în câteva minute și pornești la drum cu un… fost candidat la Președinția României.



La volanul mașinii care te conduce la destinație este domnul Nuțu, de formație teolog, fost antreprenor și filantrop, și, mai nou, bunic, blogger debutant și șofer partener UBER.

Un șofer partener a cărui poveste este atât de fascinantă, încât a făcut subiectul unui roman - profesorul Mihai Rădulescu a scris și publicat "Condamnat să învingă", volum inspirat din povestea de viață a domnului Nuțu.

Motivat să experimenteze cât mai mult, domnul Nuțu și-a început cariera ca vânzător de bilete în autobuze, a fost mai apoi mecanic auto și, mai târziu, a devenit directorul administrativ al Facultății de Teologie din București.

După ce a pus pe picioare o afacere în domeniul alimentar, domnul Nuțu a simțit că trebuie să ofere înapoi comunității. Astfel, a înființat o fundație pentru oamenii fără posibilități, care a asigurat aproape 400.000 de mese calde în cei 8 ani de activitate zilnică. Din păcate însă, cantina a fost închisă împotriva voinței fondatorului.

Am hotărât să protestez într-un fel aparte. Am renunțat să mai vreau să fiu preot și, în anul 1996, am candidat la Președinția României", povestește domnul Nuțu.

După câțiva ani, domnul Nuțu a deschis un birou de mediator cu speranța, spune el, că oamenii vor putea renunța mai ușor la conflicte. De UBER a aflat de la fiul său și a considerat că este o comunitate din care vrea să facă parte.

Fiul meu mi-a povestit despre bucuria de a călători cu UBER. Mi s-a părut o experiență interesantă și, pentru că îmi doream o schimbare, m-am înscris ca șofer partener și am pornit la drum în mai puțin de trei zile. Oamenii văd în UBER semnele unei schimbări reale", spune domnul Nuțu.

11 luni, peste 4000 de pasageri, un rating de 4.96 și multe conversații interesante - așa arată până acum "portofoliul" de șofer partener UBER al domnului Nuțu. Inspirat de poveștile pasagerilor UBER, și-a făcut un blog unde povestește despre cum e să fii șofer partener UBER și despre oamenii pe care îi conduce zi de zi la destinație. Îl poți citi aici!

Iar atunci când nu conduce și nu spune povești pe blogul său personal, domnul Nuțu petrece timp alături de familia sa și de oamenii frumoși care îl înconjoară, și este recunoscător pentru faptul că a devenit, recent, bunic.

La fel ca domnul Nuțu sunt mulți alți șoferi parteneri UBER, oameni foarte diferiți: părinți, bunici, studenți, antreprenori, artiști, sportivi - fiecare dintre ei are o poveste și un motiv pentru care alege să conducă pe platforma UBER. Iar povestea lor poate fi și povestea ta: cu UBER conduci când vrei, în funcție de programul tău, și câștigi venituri suplimentare pentru a-ți finanța pasiunile sau a-ți îndeplini obiectivele. Înscrie-te și tu ca șofer partener UBER ca să faci parte din comunitatea oamenilor care pun orașele în mișcare!

