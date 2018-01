Eveniment

Omul care a călătorit în aproape toate ţările lumii, despre Cluj: "Este un oraş istoric, este un oraş frumos, o să revin aici"

de Ziua de Cluj, 04 ianuarie 2018, 22:45

Profesorul turc Orhan Kural este o personalitate foarte cunoscută în ţara sa natală dar şi pe multe meridiane ale globului. Într-un interviu pentru ZIUA de CLUJ acesta a vorbit despre oraşul nostru dar şi despre câteva din experienţele sale extraordinare.

Orhan Kural a vizitat până acum peste 245 de ţări de pe toate continentele, a parcurs o distanţă de circa 900.000 de kilometri, adică mai mult decât distanţa dintre Pământ şi Lună dus-întors şi deține recordul turc pentru cele mai multe țări vizitate. Dorinţa sa de a călători a apărut în sufletul său la vârsta de paisprezece ani, în 1964. Orhan Kural a fost șeful departamentului de Inginerie Minieră a Universității Tehnice din Istanbul şi a scris 17 cărți de călătorie, despre experienţele trăite pe tot mapamondul. Este de asemenea un activist pentru protecţia mediului, este vegetarian şi luptă pentru apărarea drepturilor animalelor şi împotriva fumatului şi a societăţii de consum. Recent, profesorul turc a fost prezent la Cluj, ocazie cu care a acordat un interviu pentru ziarul nostru.

Reporter: Domnule Orhan Kural, aţi vizitat foarte multe ţări din toată lumea. Ce părere aveţi despre ţara noastră, România, şi mai ales despre oraşul nostru, Cluj?

Orhan Kural: Este pentru prima dată când vin în Cluj. Înainte am mai fost de câteva ori în România, în diferite locuri, în Bucureşti, în Constanţa, dar niciodată nu am fost aici. Eu vreau să fac ca locuitorii Turciei să cunoască Clujul mai mult, pentru că nu-l cunosc. Ei cunosc mai multe despre Bucureşti, dar eu cred că aici e mai bine, e un oraş mai european decât alte oraşe din România. Vreau să mă întorc în Cluj. O să scriu şi un articol, o să-l pun în cartea mea şi o să-l includ în show-rile mele de radio şi televiziune. Este şi o linie directă cu avionul , Cluj-Istanbul, prin Turkish Airlines. Nu este o mare problemă să vină aici, se face doar o oră şi jumătate cu avionul de la Istanbul şi cred că mai mulţi locuitori ai Turciei ar trebui să vină aici şi să afle mai multe despre România. Este un oraş istoric, este un oraş frumos, sunt mii de studenţi aici în campusurile universitare pe carele-am vizitat.

Reporter: Am înţeles citind despre dumneavoastră că promovaţi în programele de televiziune şi în viaţa de zi cu zi ecologia şi protecţia mediului.

Orhan Kural: Încerc să protejez cât pot mediul înconjurător. Folosesc numai haine second hand. Totul de pe mine este second hand. Priviţi hainele mele, cureaua...este ruptă. (Zâmbeşte) Eu sunt o persoană foarte cunoscută în Turcia, am un show de televiziune de 40 de ani şi am fost şeful departamentului de Inginerie Minieră la Universitatea din Istanbul timp de 9 ani dar continui să port haine second hand. Şi asta pentru că astăzi 22000 de oameni în lume își pierd viața de foame. Şi în Istanbul în fiecare zi se aruncă 3 milioane de bucăți de pâine. Oamenii cu cât au mai mult, cu atât consumă mai mult. Trebuie să te bucuri de ceea ce ai, iar ceea ce nu-ţi mai foloseşte să dai la alţii, nu să cumperi tot mai mult şi mai mult.

Reporter: Am înţeles că v-aţi întâlnit şi cu fostul preşedinte Ion Iliescu. Ce impresie v-a făcut?

Orhan Kural: Eu l-am văzut doar o jumătate de oră, a fost amabil, dar nu l-am putut cunoaşte foarte bine.

Reporter: Din multele dumneavoastră călătorii, dati-mi un exemplu de ţară care v-a impresionat în sens pozitiv.

Orhan Kural: Bhutan, regatul Bhutan, lângă Nepal, are un milion de locuitori. În Butan, vânătoarea este interzisă. Eu urăsc vânătorii, ei doar ucid. Toate vietăţile sunt importante, de ce să le ucizi? Dacă ţi-e foame şi eşti pe o insulă izolat şi nu ai ce mânca, atunci poţi să ucizi un animal ca să supravieţuieşti. Dar vânătorii nu ucid ca să supravieţuiască, ei ucid ca să se distreze. De asemenea, fumatul este interzis în Bhutan. Ei nu vând ţigări. Regele lor zice că cel mai important lucru este fericirea oamenilor, nu să aibă bani mai mulţi. Am fost de trei ori în Bhutan şi este o ţară pe care o voi admira întotdeauna.

Reporter: Care sunt planurile dumneavoastră de călătorie pentru viitor?

Orhan Kural: Sunt patru ţări pe care vreau să le vizitez, Nauru, Tuvalu, Insulele Marschall şi Micronezia. În aceste patru ţări nu am fost . Anul viitor plănuiesc să merg şi în aceste ţări. Dar nu este uşor să călătoreşti în aceste ţări, au populaţii mici, nu sunt zboruri directe şi e dificil de obţinut viză. Săptămâna viitoare o să merg în Finlanda, la o conferinţă, apoi în Stockholm, plănuiesc să merg în insula Andamar, o foarte interesantă insulă între India şi Bangladesh.

Reporter: Vă mulţumim pentru interviu şi vă mai aşteptăm la Cluj.