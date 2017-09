Eveniment

Orban, la ICCJ: Instanţa a stabilit că sunt un om cinstit, care nu a încălcat legea. Apelul DNA nu are argument

de mediafax, 11 septembrie 2017, 11:42

Ludovic Orban a venit, luni, la ICCJ, pentru a fi prezent la judecarea apelului în dosarul în care este judecat pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite, el spunând înainte de proces că i s-a făcut o mare nedreptate, iar contestaţia DNA este lipsită de argumente.

„După cum ştiţi, instanţa a stabilit că sunt un om cinstit, care nu a încălcat legea, un om căruia i s-a făcut o mare nedreptate, aştept să mi se facă dreptate. Apelul DNA nu aduce absolut nimic nou, nu are niciun fel de argument. Nu eu am fost acela care a solicitat întâlnirea cu domnul Urdăreanu, după desemnarea ca şi candidat ca primar, am fost contactat şi invitat la el acasă", a spus Orban , înainte de judecarea primului termen, în apel, a procesului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat că nu există nicio probă împotriva lui.

„Din înregistrări reiese că nu mi-am folosit în niciun fel aşa-zisa influenţă a funcţiei de conducere de partid. Eu nu am luat banii respectivi, nu am acceptat o finanţare şi de asemnea, nu reiese de nicăieri că ar fi fost vorba de o finanţare ilegală", a adăugat Orban.

În 31 ianuarie, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au achitat pe Ludovic Orban, fostul candidat PNL la Primăria Capitalei, în dosarul în care este judecat pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite.

Decizia nu a fost definitivă şi a fost contestată de procurorii anticorupţie, cu apel. Dosarul a fost repartizat Completului de cinci judecători, al cărui preşedinte este Iulian Dragomir. Din complet mai fac parte şi judecătorii Ştefan Pistol, Ioana Bogdan, Leontina Şerban şi Cristina Geanina Arghir.

Decizia de achitare a fost luată în majoritate, doi judecători au decis achitarea în timp ce al treilea judecător a considerat că fostul candidat PNL la Primăria Capitalei ar trebui condamnat la un an de închisoare cu suspendare.

Ludovic Orban, în prezent preşedinte al PNL, a fost trimis în judecată de DNA în luna mai 2016, fiind acuzat de folosirea influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite, cauza fiind judecată de Înalta Curţe de Casaţie şi Justiţie.

Procesul a durat mai puţin de un an.

Procurorii susţin că la data de 1 martie 2016, Ludovic Orban ar fi contactat un om de afaceri pe care îl cunoştea, cerându-i bani pentru campania electorală pentru alegerile locale din vara anului 2016, în care Orban Ludovic fusese nominalizat pentru a candida la funcţia de primar al Municipiului Bucureşti. Omul de afaceri căruia Ludovic Orban i-ar fi solicitat ajutorul financiar este Tiberiu Urdăreanu.