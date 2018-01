Eveniment

Parastas pentru victimele tragediei aviatice de acum 4 ani din Apuseni

de Ziua de Cluj, 20 ianuarie 2018, 11:10

La 4 ani de la tragedia aviatică din Munții Apuseni, astăzi va avea loc un nou parastas în memoria pilotului Adrian Iovan și a studentei Aura Ion, pe Vârful Petreasa din comuna Horea.

Evenimentul va avea loc de la ora 13 și este organizat de fosta soție a pilotului Adrian Iovan, Romanița.

Parastasul îi va aduna din nou la aceeaşi masă pe sătenii din Horea şi satele învecinate, care au ajutat echipele de căutare şi au participat la salvarea răniţilor din epava avionului, preoţi, prieteni şi rude ale pilotului decedat și ale Aurei Ion.

Pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion şi-au pierdut viaţa în accidentul aviatic produs în 20 ianuarie, în munţii Apuseni, într-o zonă accidentată, la peste 1.400 de metri altitudine, la graniţa dintre judeţele Cluj şi Alba. În accident au fost răniţi copilotul Răzvan Petrescu şi medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul „Sfânta Maria" şi Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beiuş, judeţul Bihor. Echipa medicală din avion mergea de la Bucureşti la Oradea, unde urma să preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral.

Epava avionului şi victimele au fost găsite de trei localnici, după căutări care au durat aproximativ cinci ore şi la care au participat pompieri salvatori, jandarmi montani, poliţişti, salvamontişti, angajaţi ai Parcului Naţional Munţii Apuseni şi localnici.La patru ani de la accidentul aviatic din munţii Apuseni, în urma căruia au murit studenta Aura Ion şi pilotul Adrian Iovan, procurorii încă mai fac cercetări. Expertizele sunt în desfăşurare din 2016, iar avocatul familiei Ion a cerut recuzarea expertului, solicitarea fiind respinsă.

Cel mai recent demers al familiei studentei Aura Ion, care a murit în urma accidentului aviatic din Apuseni, este o scrisoare deschisă, publicată pe 11 ianuarie şi adresată fostului premier, Mihai Tudose, în contextual scandalului privindu-l pe poliţistul acuzat de pedofilie. Mariana Ciucă, sora Aurei Ion, susţinea în document că şi familia ei este victima abuzurilor instituţiilor de stat, în contextul în care, deşi au trecut patru ani de la tragedie, nu a fost găsit niciun vinovat iar ancheta trenează.

"Se face anchetă penală: probe din dosar sunt modificate pentru a se proteja persoane, modificări care nu-l sesizează sub nicio formă pe procurorul general. Iniţial, nu înţelesesem de ce procurorul general a dispus mutarea dosarului la Bucureşti, la Parchetul General, cât timp în dosar nu exista niciun suspect. Nu că acum am avea vreunul...Oare funcţia actuală a acestuia are vreo minimă legătură cu mutarea dosarului, din februarie 2014? (..) Acum, se prefac că fac o expertiză, în realitate se ascunde mizeria. (..) Se fac patru ani de când noi, familia, (..) vedem cum doar nişte minţi bolnave, precum cea a poliţistului, pot să gândească în ce fel să acopere incompetenţa, ignoranţa, abuzul unor din sistem. Domnule prim-ministru, ce reacţie au instituţiile de la cel mai înalt nivel pentru ca, în dosarul catastrofei aviatice din munţii Apuseni, să fie oprit abuzul, pentru a avea garanţia dreptuirlor noastre, sau drepturile cetăţenilor sunt un lux, cum spunea un fost ministru?", se arată în scrisoarea deschisă.

Într-o postare pe Facebook, Mariana Ciucă acuză specialiştii CIAS că au distrus probe.

În octombrie 2016, procurorul general al României anunţa că până la sfârşitul anului expertiza va fi finalizată şi se va putea da o soluţie.

A trecut aproape un an şi jumătate de atunci, iar dosarul nu a fost trimis instanţei. Nicio persoană nu a fost pusă sub învinuire, iar cercetările se desfăşoară greoi. Reprezentanţii Parchetului General au precizat că sunt în desfăşurare trei expertize. În ianuarie 2017, procurorii militari au făcut ultima comunicare publică referitoare la desfăşurarea anchetei. Anunţau că până pe 18 aprilie 2017 urma să fie depusă la dosar expertiza tehnico-ştiinţifică care ar fi urmat să determine cauzele, împrejurările şi momentul în care s-a rupt antena instalată pe aeronavă.

Avocatul familiei Ion susţine că sunt indicii pentru punerea sub învinuire a unor persoane. "Indicii sunt încă din 2014 când dosarul a fost trimis şi preluat de Parchetul General. Familia solicită o anchetă corectă cu respectarea drepturilor procesuale, atât a termenului rezonabil cât şi a celorlalte garanţii prevăzute de lege", explică apărătorul.

În 2015, procurorii anunţau că în primul an de anchetă au fost audiate peste 400 de persoane, în principal angajaţi ai unor instituţii ale statului, cu atribuţii de intervenţie în astfel de situaţii, solicitându-se documente de la peste 40 de instituţii ale statului. De atunci, audieri s-au mai făcut în 2016, la solicitarea părţilor din dosar.

În zona în care s-a prăbuşit avionul, moţii din Zânzeşti şi Giurgiuţ au ridicat un altar de lemn, de aproximativ 12 metri pătraţi au amplasat o cruce de mari dimensiuni și, în fiecare an, în preajma zilei de 20 ianuarie, sunt organizate slujbe de pomenire în memoria celor două victime ale tragediei aviatice.