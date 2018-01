Eveniment

Pasagerii unei curse Londra - Cluj, rămași fără bagaje. Explicația companiei aeriene

de mediafax, 22 ianuarie 2018, 20:03

Mai mulţi călători care au venit luni cu o cursă Wizz Air de la Londra spre Cluj-Napoca au reclamat că bagajele lor ar fi ajuns la Craiova, compania anunţând că bagajele vor fi transportate de o firmă autorizată la adresele de domiciliu.

Un pasager al cursei Wizz Air care a aterizat luni dimineaţa pe Aeroportul Internaţional "Avram Iancu" Cluj a declarat că pe pista din Londra avioanele de Cluj-Napoca şi Craiova erau unul lângă altul, astfel că a dedus că bagajele au fost încurcate între cele două destinaţii.

"Când am ajuns pe Aeroportul Cluj, am aflat că în locul bagajelor noastre au venit cele care trebuiau să plece la Craiova. Nu ne-a spus nimeni unde sunt bagajele noastre, dar am tras concluzia că ale noastre sunt la Craiova, dacă ale lor au ajuns la Cluj. Eram 100 de oameni cu această problemă. A fost aglomeraţie mare şi am renunţat (...). Sperăm să le primim cât mai repede, eu am 6 bagaje şi am mare nevoie de ele", a spus acesta.

Reprezentanţii Wizz Air au confirmat, luni, corespondentului MEDIAFAX că, din cauza unei "situaţii nefericite", bagajele pasagerilor de pe zborurile W6 3304 de la Londra - Luton la Cluj-Napoca şi W6 3754 de la Londra - Luton spre Craiova din data de 22 ianuarie 2018 nu au ajuns la aeroporturile de destinaţie.

"Wizz Air, împreună cu furnizorul de servicii de handling de la sol, a demarat imediat o serie de proceduri pentru a identifica bagajele pierdute. Cât de curând posibil, bagajele vor fi transportate de către o firmă autorizată la adresele de domiciliu. Wizz Air îşi cere scuze pentru orice inconvenient cauzat şi asigură pasagerii că face tot ce îi stă în putinţă pentru a-i ţine la curent cu privire la situaţie şi le oferă întreaga asistenţă", au spus sursele citate.