Patinoar în jurul statuii lui Matei Corvin FOTO. Fostul viceprimar UDMR, lezat de noul concept

de Mircea Tatar, 10 noiembrie 2017, 14:10

În urma unei postări pe Facebook a fostului viceprimar UDMR al Clujului, Horvath Anna, s-a creat o dezbatere cu privire la amenajarea unui patinoar în jurul statuii lui Matei Corvin din centrul oraşului.

Foto:facebook.com/horvath.anna

Aşa va arăta Târgul de Crăciun din acest an în centrul Clujului











Fostul viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, Horvath Anna, se declară nemulţumită de faptul că Primăria Cluj-Napoca a acceptat ca în acest an patinoarul din Piaţa Unirii să înconjoare statuia lui Matei Corvin.

Horvath Anna cere o poziţie promtă a mai multor instituţii în acest caz. „Rugăm insistent o luare de poziție hotărâtă și promptă a Comisiei de Monumente Istorice, a Ordinului Arhitecților din România, filiala Transilvania, respectiv a celorlalte foruri de specialitate, în legătură cu legalitatea instalării patinoarului artificial-construcție provizorie, ce se preconizează a înconjura ansamblul statuar Matia Corvinul.

Pe de altă parte considerăm un act sfidare față de reprezentanța politică și comunitatea maghiară, faptul că nu s-a făcut nici o informare sau discuție prealabilă privind "inovațiile" propuse de primărie", a scris Horvath Anna pe pagina sa de Facebook unde a postat şi o fotografie cu lucrările de amenajare a patinoarului.

Reprezentanţii Biroului Mass Media al Primăriei Cluj-Napoca au informat pentru ZIUA de Cluj că în acest an organizarea Targului de Crăciun a fost externalizată către o firmă, iar conceptul cu patinoar în jurul unui ansamblu statuar se regăseşte şi în alte oraşe mari ale Europei iar acest concept a fost acceptat de urbaniştii municipalităţii. Primăria consideră că în acest fel statuia va fi mai bine protejată.

AŞA VA ARĂTA PATINOARUL DIN CLUJ

Şi reprezentanţii firmei care se ocupă de organizarea Târgului de Crăciun spun că Piaţa Unirii va arăta mult mai bine cu acest design iar ansamblul statuar va fi protejat.

„Am vrut să eliberăm piaţa şi îi conferim un aer nou. Când am pornit proiectul feedback-ul pe care l-am primit faţă de patinoarul de pe partea dreaptă, cum era anii trecuţi, a fost destul de negativ şi am hotărât să găsim o altă metodă de a-l integra în piaţă şi asta ni s-a părut cea mai frumoasă, comparând cu alte oraşe europene unde s-a mai făcut acest lucru, cu patinoar în jurul unei statui sau în jurul unui monument, cum ar fi Koln, sau chiar la New York. A fost pur şi simplu o chestiune de estetică vizuală şi în niciun caz, absolut nicio formă de ceva ...legat politic sau legat de comunitatea maghiară, cu care avem parteneriate media şi cu care avem o relaţie foarte bună.

Ne-am gândit cum să arate Târgul de Crăciun frumos, am reorganizat practic toată piaţa, nu o să mai fie standuri în centrul pieţei, ci o să fie pe lateral, în zona cu terase actualmente. Această chestiune cu patinoarul în jurul stratuii face parte din ansamblul general şi din atmosfera pe care încercăm să o creăm în piaţă.

Legat de partea de protecţie a statuii, avem feedback foarte bun din partea poliţiei, şi din partea instituţiilor de protecţie, precum faptul că şi-au luat grija oamenilor care se caţără de obicei şi încearcă să-şi facă poze pe statuie. Inclusiv tehnic, o să fie o manşa care protejează, nu mergem prea aproape, suntem la marginea de trotuar care o înconjoară, nu are ce să se întâmple", a declarat pentru ZIUA de CLUJ Alexandra Căciun coordonator de marketing şi comunicare al Târgului de Crăciun 2017.

Primăria Cluj a venit şi cu câteva precizări suplimentare despre Târgul de Crăciun din acest an şi a trimis presei şi câteva fotografii ce arată concepte asemănătoare din alte oraşe din Europa:

"Primăria Cluj-Napoca a concesionat serviciile de organizare a evenimentului "Târgul de Crăciun", în urma unei licitații, Asocierii compusă din firmele S.C. Respect BigTime Group S.R.L., S.C. Paledris S.R.L. și S.C. Club Arena S.R.L.. Contractul de concesiune s-a încheiat pentru o perioadă de 5 ani.

Târgul de Crăciun va fi deschis anul acesta în 24 noiembrie 2017 și se va închide în 1 ianuarie 2018.

Soluția câștigătoare propune un concept care urmează un model european de organizare a târgurilor de Crăciun, fără conotații etnice, implementat și în alte orașe mari, precum Koln sau Glasgow.

Conceptul pune în valoare ansamblul statuar Matei Corvin, iar faptul că monumentul se află în centrul patinoarului oferă o protecție suplimentară acestuia și îl aduce în mijlocul clujenilor.

Suntem convinși că noua amenajare a Târgului de Crăciun va aduce bucurie clujenilor și tuturor celor care ne vizitează orașul pe timpul desfășurării acestuia", a comunicat municipalitatea clujeană.

De altfel, inclusiv mai mulţi clujeni de naţionalitate maghiară au scris comentarii şi au adăugat fotografii la postarea Annei Horvath cu alte asemenea amenajări (Foto):