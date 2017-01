Eveniment

Patronul clubului Bamboo: Focul a pornit dintr-un spațiu care normal este închis

de Ziua de Cluj, 23 ianuarie 2017, 16:16

Proprietarul clubului Bamboo, Joshua Castellano, a declarat, luni, la ieșirea din sediul Poliției Capitalei, că focul ar fi pornit dintr-un spațiu care în mod normal este închis.

Publicitate

Proprietarul clubului Bamboo, Joshua Castellano, a declarat, luni, la ieșirea din sediul Poliției Capitalei, că focul ar fi pornit dintr-un spațiu care în mod normal este închis.

"A pornit dintr-un spațiu care normal e închis, nu funcționa. Pe mine m-au chemat și normal că eu am văzut acolo, eu am fost acolo pe moment și am văzut... Foarte ciudat cum s-a aprins foc și cum s-a dezvoltat focul în momentul ăla. Atunci când am văzut focul, am spus să facem evacuare. S-a făcut evacuare imediată și s-a ieșit", a declarat italianul Joshua Castellano, după ce a fost audiat în dosarul deschis în urma incendiului de sâmbătă.

Incendiul de la clubul Bamboo a fost declarat stins luni, la ora 12,30, au anunțat oficiali ai ISU București. La fața locului va rămâne o autospecială de stingere pentru supraveghere.

Patru persoane care au necesitat îngrijiri medicale în urma incendiului din clubul Bamboo se mai află internate, luni, la Spitalele de Urgență Floreasca și Sf. Pantelimon.