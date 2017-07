Eveniment

Pe autostradă de la Aiud la Cluj, din toamnă. Promite şi ministrul Transporturilor

de Ziua de Cluj, 21 iulie 2017, 09:15

Lucrările pe loturile 3 și 4 ale Autostrăzii Sebeș-Turda sunt în grafic și vor fi date în folosință la finele acestui an, notează ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, pe pagina sa de Facebook, acesta arătându-se nemulțumit, însă, de mobilizarea de pe loturile 1 și 2, care "ar putea fi mult mai bună".

Publicitate

Potrivit șefului de la Transporturi, care a efectuat joi o vizită inopinată pe Autostrada Sebeș-Turda, pe șantierele loturilor 1 și 2 ale autostrăzii erau prea puțini oameni, lipsind chiar și angajații DRDP Cluj.

"O nouă zi, noi provocări! Astăzi, împreună cu șeful de la CNAIR, Ștefan Ioniță, am inspectat stadiul execuției la Autostrada Sebeș-Turda. Chiar dacă lucrurile au evoluat față de situația pe care am găsit-o în aprilie, sunt convins că mobilizarea ar putea fi mult mai bună pe tronsoanele 1 și 2. Am găsit prea puțini oameni pe șantier, deși vremea este bună pentru construcții. Culmea este că, de pe teren, nu lipseau doar muncitorii, ci și angajații DRDP Cluj. Cu siguranță, un astfel de incident, nu se va mai repeta. Am cerut angajaților de la Transporturi, care asigură supravegherea lucrărilor pe teren, să fie mereu la datorie, pe șantiere!", a subliniat Răzvan Cuc.

Ministrul a adăugat că lucrările la loturile 3 (peste 12 km) și 4 (16 km) ale autostrăzii se desfășoară conform graficului, urmând să fie date în folosință la sfârșitului anului.

"Mă bucur că lucrările pe loturile 3 și 4 ale autostrăzii sunt în grafic, iar constructorii ne-au asigurat că vor fi date în folosință la finele acestui an. Autostrada Sebeș-Turda se regăsește în Programul de Guvernare PSD și este vitală pentru asigurarea legăturii dintre Coridorul IV Pan-European și Autostrada Transilvania", a mai spus Cuc.

Proiectul "Construcția autostrăzii Sebeș-Turda" presupune execuția a 70 de kilometri de autostradă, asigurând o legătură directă și rapidă între Autostrada A1, Sibiu - Sebeș - Orăștie - Deva - Timișoara - Arad - Nădlac, parte din Coridorul IV Pan-European, și Autostrada A3, Brașov - Făgăraș - Târgu Mureș - Turda - Cluj Napoca - Oradea - Borș, numită și Autostrada Transilvania.

Autostrada Sebeș-Turda: 70 km

Lot 1 - 17,0 km - de la intrarea pe autostradă în Sebeş până la Pârâul Iovului

Constructori: asocierea Impresa Pizzarotti - Pomponio

Cost: 541 mil. lei, fără TVA

Lot 2 - 24,3 km - de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud

Constructori: asocierea Aktor - Euroconstruct Trading

Cost: 549 mil. lei, fără TVA.

Lot 3 - 12,5 km - de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea

Constructori: asocierea Tirrena Scavi - Societa Italiana per Condotte d'Acqua

Cost: 420 mil. lei, fără TVA

Lot 4 - 16,3 km - de la nodul Decea până în Turda

Constructori: asocierea Porr Construct - Porr Bau

Cost: 470 mil. lei, fără TVA

Amintim că iniţial toate loturile de la A10 au avut ca termen de dare în folosinţă sfârşitul lui 2016, însă s-au produs întârzieri importante din cauza lipsei avizelor obligatorii pentru construire.

VEZI şi Autostrada Sebeş - Turda, făcută de mântuială