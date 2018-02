Eveniment

Performanță în alpinismul clujean. Au învins vârful Cerro Torre din Patagonia GALERIE FOTO

de Calin Poenaru, 07 februarie 2018, 22:12

Cei doi români, clujeanul Vlad Căpușan și arădeanul Zsolt Török, tocmai s-au întors din Patagonia, unde au reușit să urce spectaculosul și dificilul vârf Cerro Torre. Expediția reprezintă un succes al alpinismului românesc.

Echipa românească a urcat pe trei vârfuri din munții Argentinei / foto: Vlad Căpușan

























































"După o lună de zile petrecută în Patagonia, ne-am luat adio de la o aventură superbă în care am cunoscut o altă lume, desfășurată pe verticală cu turnuri de gheață și granit. Am cunoscut oameni deosebiți, pe care îi pot considera prieteni adevărați. Atleți profesioniști, cu realizări deosebite, dar de o modestie rară cu care am împărtășit niște clipe extraordinare.

Am avut parte de momente epice care ne-au învățat încă o dată angajamentul uriaș din acest domeniu și importanța antrenamentului și a experienței. Încă din prima clipă am fost impresionați de monumentalitatea acestor pereți, care ne-au intimidat, provocându-ne astfel să ne depășim limitele din nou și din nou.

Patagonia înseamnă explorare și aventură, iar viteza cu care te adaptezi la situații neașteptate poate face diferența dintre eșec sau succes. Distanțele uriașe, vremea imprevizibilă și dificultățile tehnice ale vârfurilor creează din acest loc o catedrală, de multe ori impenetrabilă. Stilul în care se desfășoară alpinismul modern în Patagonia redefinește limitele fizice și reprezintă un reper pentru programul de antrenament la care aspir.

Ne întoarcem acasă împliniți cu o rută nouă pe vârful Cerro Adela Sur, o ascensiune de succes pe vârful Cerro Torre și o cu o tură de peste 20 de ore finalizată cu un traseu superb pe Aguile de Mediluna. Suntem bucuroși că am reușit tot ce ne-am propus. Ne gândim cu entuziasm la următoarele proiecte", relatează Vlad Căpușan, pe pagina sa de Facebook.

Vânturi care bat cu 140 km/h

Echipa a reușit ascensiunea faimosului vârf patagonian Cerro Torre, o premieră românească. Cerro Torre, aflat în sudul Argentinei (Anzii Cordilieri), cu o înălțime de 3.106 m, este considerat drept unul dintre cele mai inaccesibile obiective în alpinism datorită verticalității și specificului ascensiunii, accesul și retragerea fiind extrem de dificile.

Vânturile care ajung să bată cu peste 140 km pe oră rareori permit ascensiunea, iar dincolo de dificultățile foarte complexe ale traseului se întâmplă ca ultimii 40 m să nu poată fi urcați din cauza surplombei de gheață - vestita ciupercă de gheață de pe Torre.

Ultimii 40 de metri, urcați în opt ore

Ascensiunea vârfului Cerro Torre a fost reușită pentru prima dată în 1974, cu mult după marile explorări și cuceriri himalayene. În ascensiunea lor, la început de an, Căpușan și Török au parcurs 85 km și 3.200 m diferență de nivel în cele șapte zile petrecute pe munte. Echipa românească a urcat în deschiderea traseului împreună cu alta din SUA, celelalte echipe urmând să urce pe traseul croit de români și de americani.

Secțiunile cele mai dificile, Elmo/Head Wall și vestita ultimă lungime surplombată au fost trecute la rând, în special ultima lungime, cu o luptă grea care a durat peste opt ore. În acest punct al traseului, românii au dormit o noapte sub vârf pentru a putea continua ascensiunea.

Condițile din traseu au fost neașteptat de dificile, iar temperaturile, foarte scăzute. Expediția a fost finanțată de Darian DRS, compania clujeană care îl susține pe Căpușan de la începutul proiectelor sale de ascensiune montană.