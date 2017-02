Eveniment

Plângeri penale şi sancţiune disciplinară în cazul directorului de la Direcţia de Protecţie a Copilului Cluj

de Mircea Tatar, 02 februarie 2017, 14:05

Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Cluj a sesizat în urmă cu câteva luni comisia de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al instituţiei pentru a a verifica activitatea directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Cluj, Dan Tămaş.



Directorul DGASPC Cluj, Dan Tămaş Foto:clujust.ro



CJ arată că sesizarea comisiei de disciplină în cazul directorului Dan Tămaş a cuprins 74 de fapte. Comisia a încheiat recent verificările şi a întocmit un raport, în care propune sancţionarea diciplinară a directorului DGASPC, instituţie care se află în subordinea CJ Cluj.

În consecinţă, preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a convocat o sedinţă extraordinară a forului judeţean pentru vineri, 3 februarie, iar printre proiectele de pe ordinea de zi se află şi cel privind sancţionarea lui Dan Tămaş. Comisia a decis, de asemenea, să sesizeze parchetul.

"Întrucât pe parcursul efectuării cercetării disciplinare s-au constatat indicii că fapta poate angaja răspunderea penală, comisia de disciplină a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca (sesizarea nr. 61/17.01.2016).

Aceste fapte sunt următoarele:

1. Utilizarea fondurilor alocate de Judeţul Cluj pentru hrana persoanelor asistate în vederea asigurării hranei angajaţilor proprii ai DGASPC şi angajaţilor unor societăţi cu care instituţia avea relaţii contractuale;

2. Utilizarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Padin nr. 20, contrar prevederilor legale şi în alt scop decât cel pentru care a fost primit în administrare;

3. Plata cheltuielilor aferente utilităţilor consumate de angajaţi pentru folosinţa imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Padin nr. 20, judeţul Cluj, din bugetul DGASPC, contrar prevederilor legale", se arată în referatul care însoţeşte proiectul de hotărâre.

În acelaşi document, CJ informează că a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca (adresa nr. 2001/26.01.2017), „întrucât s-au constatat fapte care întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, respectiv angajarea unui număr de 15 persoane în instituţia publică, fără ca acestea să promoveze vreun examen sau concurs. În fapt, au fost scoase la concurs un număr de 18 posturi şi în realitate au fost ocupate 33".

De asemenea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a fost sesizat prin plângerile penale formulate de Municipiul Cluj-Napoca - Direcţia Generală Poliţia Locală nr. 282790/488/27.06.2016 şi nr. 454829/488/31.10.2016 şi cu privire la mai multe fapte, 11 la număr, printre care contractare şi execuţie lucrări de reabilitare a sediului central al DGASPC (clădirea principală), situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39, contrar prevederilor legale, mai precizează forul administrativ judeţean în acelaşi referat.

Dincolo de aceste sesizări penale, consilierii judeţeni sunt chemaţi vineri să aprobe sancţionarea disciplinară a lui Tămaş, cu sancţiunea prevăzută de art. 77 alin. 3 lit. b) din legea nr. 188/1999 - diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni.

Tămaş respinge acuzaţiile conducerii CJ Cluj. "Din cele 75 de fapte pentru care au început ei cercetarea la comisia de disciplină, au fost reţinute 3 fapte pentru care ei propun sancţionarea cu 20% din salariu pe trei luni. Au făcut şi sesizare la Parchet pentru deturnare de fonduri. Acestea sunt acuzaţiile privind servirea mesei de către angajaţi.

Ei au făcut sesizare la parchet după ce timp de 17 ani de când eu sunt în instituţie, angajaţii au putut servi masa contra cost, în fiecare lună, şi în timpul mandatului domnului Tişe, între 2008-2012. E o chestiune continuă din anul 2000, doar acum au constatat că este infracţiune? Şi să vă mai spun ceva.

10% din suma încasată, de la fiecare angajat, era virată în contul CJ. Deci timp de 17 ani CJ a încasat o sumă de 10% fără să-şi pună problema de unde vin aceşti bani. Atunci, suntem complici, noi direcţia şi CJ, pentru că am deturnat fondurile.

Legat de folosirea imobilului de pe Padin, atât timp cât acea clădire a fost dată fără o destinaţie DGASPC, acel spaţiu intrând în administrarea direcţiei, teoretic, noi am făcut cu acel spaţiu ceea ce noi am considerat că trebuie făcut. Faptul că am recuperat banii şi cheltuielile de întreţinere, de la acei tineri care au stat un timp în acel spaţiu, arată că nu a existat nici un prejudiciu la bugetul judeţului", a declarat pentru ZIUA de CLUJ, directorul DGASPC, Dan Tămaş.