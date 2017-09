Eveniment

Ploaia a alungat protestul. Doar 100 de persoane au ieşit în stradă la Cluj

de Ziua de Cluj, 04 septembrie 2017, 09:27

Aaproximativ 100 de persoane au protestat duminică seara, la Cluj Napoca, timp de peste o oră, în ploaie. Spre finalul protestului, ei au scandat lozinici precum "Justiție, nu corupție". Un protestatar a adus cu el un steag, iar un altul o pancartă pe care scria "Never give up" și "Am DNA în ADN".

La Bucuresti, protestul din Piața Victoriei față de proiectul privind modificarea legilor Justiției anunțat de ministrul Tudorel Toader, la care au fost prezente aproape 300 de persoane, s-a încheiat după aproximativ o oră și jumătate, din cauza ploii.

Participanții la manifestație au strigat împotriva Guvernului, a naționalizării Pilonului II de pensii, totodată ei exprimându-și nemulțumirea față de intenția Guvernului de a stopa introducerea Roșiei Montane în Patrimoniul UNESCO.

Ei au strigat lozinci precum "S-a dat șpagă grosolană pentru Roșia Montană", "Rezistăm, nu capitulăm", "Nu mai vrem corupție în sistem", "DNA să vină să va ia". De asemenea, ei au fluturat steaguri tricolore și ale Uniunii Europene.