Plusurile şi minusurile serviciilor de TAXI şi UBER în opinia unui client din Cluj, după protestele transportatorilor

de Anca Muresan, 27 aprilie 2017, 12:01

Peste 3.000 de taximetrişti bucureşteni au protestat, miercuri, împotriva transportului neautorizat de persoane. Astfel de manifestări au avut loc recent şi în capitala Transilvaniei. În acest context, un clujean, client de TAXI şi UBER, a ţinut să explice plusurile şi minusurile fiecărui serviciu în pare.

"Mă bag și eu în seamă în legătură cu protestul taximetriștilor împotriva UBER. În ultimele 6 luni am fost client de taxi sau UBER în Cluj", îşi începe postarea pe Facebook Eugen Mihai.

Șoferi UBER - în general educați, îmbrăcați curat și decent, cu masini curate, primitoare. Singura problemă la ei este de multe ori că nu știu toate "cotloanele" Clujului ce nu figurează pe GPS (ex: blocurile) și se rătăcesc.

Compania UBER: Plusuri sunt costuri transparente, plata cu cardul, accepti costul de la început sau nu și nu poți fi păcălit de șofer la cost pentru că nu-i plătești nimic lui. Sigur te va duce pe cea mai rapidă rută. De asemenea sistemul de rating din aplicație îi obligă pe șoferi să-și corecteze minusurile legate de curățenia mașinii, de muzică, de ținută. Vei primi detalii despre ruta efectuată și factură prin email pentru fiecare cursă.

Problema la UBER: nu ai siguranța că vei găsi o mașina disponibilă la ora când vei avea nevoie (sunt prea puține).

Şofer TAXI - nu toți sunt educați, mașini uneori murdare - chiar jegoase, la Cluj niciunul n-a încercat să mă ducă pe vreun alt traseu mai lung. Uneori chiar te întreabă dacă e bine să o ia pe acolo (s-ar putea însă să fie cu substrat întrebarea). Am întâlnit totuși destui șoferi educați, respectuoși și cu mașini curate. Am mers de multe ori pe distanțe de 5 lei și niciodată nu am fost refuzat chiar dacă poate nu i-a fost foarte convenabil.

Companiile de TAXI - la Cluj au aceleași tarif toate companiile, însă aparatele de taxat uneori înregistrează diferențe de 10-15% la preț de fiecare dată în plus. Diferențele sunt evidente când mergi pe distanțe mai mari.

Un plus la companiile de TAXI: găsești o mașină mai repede, chiar dacă la orele de vârf trebuie să o iei din timp cu aplicația sau să suni telefonul. De multe ori nu găsești nici la ei din prima.

În ce privește legalitatea, după părerea mea, UBER sunt la fel de legali în serviciul pe care îl fac, au mașini cu ITP efectuat, asigurare, etc. Nu plătești niciodată la șofer prin urmare nu au nevoie de casă de marcat. Câștigurile sunt impozitate pentru că fiecare șofer UBER are un SRL, PFA sau altă forma juridică de prestator servicii. Mă întreb ce lege dintr-o țară îți interzice să transporți vecinul de bloc, prietenul sau altă cunoștință de-a ta dintr-un loc în altul. Taxele de autorizare, transport, etc. sunt invenții de biruri ale statului care acum își dovedesc rostul lor. Îi înțeleg pe șoferii de taxi pentru că toate cumulate nu sunt foarte ieftine.

Soluția, după părerea mea, este ori introduci în legislație interdicție pentru transport persoane sub o formă sau alta cu mașina personală și încalci drepturile elementare ale omului ori schimbi legislația în domeniu și scoți birurile destul de mari puse pe companiile de taxi si șoferi autorizați pentru astfel de servicii, creând astfel un mediu concurențial între companii în beneficiul cetățeanului. Fie vorba între noi orice companie de taxi din România poate trece pe o platformă online și presta aceleași servicii ca și UBER. Și încă un amănunt important: șoferii lor să fie plătiți la fel cu cei de la UBER. Complicat, nu?

Acord al transportatorilor cu Guvernul

Protestul transportatorilor din Piaţa Victoriei s-a încheiat după aproximativ trei ore, aceştia semnând un protocol cu Guvernul care prevede că va fi modificată legea 38/2003 care reglementează transportul de persoane, sindicaliştii renunţând la proteste.

Protocolul prevede că, în maximum 30 de zile, va fi promovat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă cu privire la modificarea legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, proiect care a fost transmis în consultare prealabilă de Ministerul Transporturilor către Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Dezvoltării Regionale.

"Din cadrul legii 38 se vor scoate cele două sintagme: «în mod repetat» şi «în mod permanent». Astfel, poliţiştii, organele abilitate ale statului să ia toate măsurile legale împotriva celor care pe teritoriul României vor mai face transport neautorizat, nelicenţiat. Eu zic că am cerut lucruri pertinente, de aceea ni s-au dat atât de repede. În protocol nu cerem bani, nu cerem subvenţii, cerem ca toată lumea să respecte legea. Dacă nu se va respecta, nici nu vreau să ştiu ce se va întâmpla. Acum am venit în număr mic, dar data viitoare vor veni toate coloanele din ţară. Să nu uitaţi că legea RCA nu a ieşit nici până acum. Nu pot să spun ca UBER va fi interzis, înseamnă că toata lumea care va face transport de persoane va fi autorizată. Nu se poate face transport virtual, închid ochii şi mă trezesc la Constanţa", a declarat preşedintele COTAR, Vasile Ştefănescu, citat de mediafax.ro.

Răspunsul Uber la protestul transportatorilor

Uber precizează că aplicaţia oferă un serviciu fiscalizat, subliniind intenţia de a colabora cu autorităţile din România pentru o soluţie de reglementare în linie cu recomandările Comisiei Europene, ca răspuns la protestul transportatorilor din Piaţa Victoriei.

„Suntem pro-reglementare - ne dorim să funcţionăm într-un cadru care defineşte serviciile noi precum Uber şi subliniem încă o dată dorinţa de a colabora cu autorităţile din România pentru a găsi o soluţie de reglementare în linie cu recomandările Comisiei Europene", declară oficialii Uber România în contextul protestelor organizate de COTAR.

„Serviciile Uber sunt 100% fiscalizate - mii de şoferi parteneri Uber sunt înregistraţi ca PFA sau SRL şi plătesc taxe pentru veniturile generate prin intermediul platformei Uber. La rândul său, compania Uber are o subsidiară înregistrată în România, plătind taxe la bugetul de stat. Între 75% şi 80% din suma încasată de un şofer partener pentru o călătorie îi revine acestuia. Pasagerii primesc o factură fiscală după fiecare cursă", se arată în comunicatul transmis de Uber.

În ceea ce priveşte reglementările de transport în România, managerul general al Uber în România, Nicoleta Schroeder a menţionat, în cadrul unei conferinţe de presă, că Uber nu se încadrează nici în legislaţia de taximetrie, nici în legislaţia transportului public. Mai multe AICI.

În România, peste 250.000 de oameni din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca şi Timişoara folosesc şi recomandă aplicaţia UBER. În doi ani, România a ajuns a cincea ţară pentru UBER din Uniunea Europeană, după Anglia, Franţa, Portugalia şi Polonia.