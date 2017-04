BREAKING NEWS Poliţişti împuşcaţi pe Champs Elysees

Un ofiţer de poliţie a fost ucis, iar un altul a fost rănit, în urma unui atac armat la Paris.

Poliția de la Paris a anunţat că un atacator înarmat a ucis un ofițer de poliție și a rănit un altul, înainte de a fi ucis într-un atac asupra cartierului comercial Champs-Elysees, relatează Observator Internaţional.

Purtătorul de cuvânt al poliției de la Paris, Johanna Primevert, a declarat pentru Associated Press că atacatorul a vizat poliția care păzește zona de lângă stația de metrou Franklin Roosevelt, în centrul bulevardului popular al turiștilor.

Atacul a venit cu trei zile înainte de prima rundă de vot în alegerile prezidențiale din Franța. Securitatea este ridicată înaintea votului, după ce poliția a declarat că, marţi, au fost arestaţi doi bărbați în ceea ce a fost descris drept un atac terorist dejucat.

Un martor identificat doar ca Ines a spus postului francez de televiziune BFM că a auzit o împușcătură și a văzut corpul unui bărbat întins pe jos, înainte ca poliția să evacueze repede zona în care martorul lucrează într-un magazin.

UPDATE 23:03

Trei surse din poliție au declarat pentru Reuters spun că împușcăturile de la Paris ar fi putut fi o tentativă de jaf armat.

View image on Twitter

UPDATE: Three police sources say shooting in Paris could have been an attempt at an armed robbery http://reut.rs/2p07siK