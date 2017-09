Eveniment

Premieră pentru aeroportul din Cluj: 2 milioane de pasageri într-un an

de Mircea Tatar, 21 septembrie 2017, 14:21

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj (AIAIC) a marcat joi, 21 septembrie 2017, atingerea unui nou prag al traficului de pasageri, cel de 2 milioane, o premieră absolută pentru acesta.

Norocosul pasager a aterizat pe aeroportul clujean în jurul orei 13.25 de la Varşovia, cu o cursă LOT Polish Airlines. Este vorba despre o doamnă care locuieşte în Cluj-Napoca şi care a primit un premiu simbolic din partea aeroporului. De asemenea, de la compania aeriană a primit un bilet gratuit dus-întors, Cluj-Varşovia.

"Este un moment important pentru aeroport şi pentru Cluj. Estimăm că până la sfârşitul anului vom înregistra 2.800.000 de pasageri. Anul trecut am avut 14 destinaţii noi, anul acesta avem 8 destinaţii noi. Ne bucurăm că putem fi în sprijinul clujenilor şi din punct de vedere al destinaţiilor şi al traficului de marfă. Avem o creştere de peste 50 % a traficului faţă de anul trecut, circa 55%, dacă anul trecut am avut 1,8 milioane de pasageri, anul acesta vom avea 2,8 milioane, 1 milion de pasageri în plus. Este un efort extraordinar, pentru că aeroportul Cluj este unitatea cu cel mai mare risc din judeţ, este cea mai complexă activitate, dar cu un personal profesionist, reuşim să gestionăm cu bine această creştere. Avem 45 de destinaţii regulate, după ce în 2014 aveam 18 destinaţii regulate şi un trafic dublu faţă de acum 3 ani", a declarat David Ciceo, directorul Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.

La rândul său, Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, a afirmat că instituţia pe care o conduce şi care are în administrare aeroportul va contribui în continuare la dezvoltarea aerogării clujene şi că, în perioada următoare, împreună cu conducerea aeroportului, va prezenta o strategie de dezvoltare pentru următorii ani, pentru a fi pregătiţi de atingerea pragului de 7 milioane de călători.

„Este un moment fericit pentru Cluj și pentru întreaga regiune, o nouă dovadă a faptului că suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește viitorul Aeroportului, acest veritabil catalizator al dezvoltării economice a întregii zone. El este rezultatul firesc al unei strategii ambițioase și al investițiilor extrem de consistente pe care le-am realizat în mod continuu la Aeroport. Desigur, sprijinul nostru va continua, următoarea țintă fiind cea de 7 milioane de pasageri, nivel preconizat pentru anul 2030" a declarat Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

În iunie, aeroportul din Cluj a sărbătorit pasagerul 1 milion, cifră atinsă cu două luni mai repede comparativ cu 2016 și cu jumătate de an mai devreme decât în urmă cu şapte ani, în 2010, când aeroportul sărbătorea pentru prima dată atingerea pragului de 1 milion de pasageri.

Aeroportul clujean își consolidează astfel poziția de al doilea aeroport al României, după Henri Coandă Bucureşti, dar și de cel mai important aeroport regional, printre cele mai mari din această zonă a Europei, alături de Budapesta și București.

În vederea gestionării unui număr atât de mare de pasageri, Consiliul Judeţean şi aeroportul au luat deja o serie de măsuri printre care se numără reconfigurarea părţii de plecări externe, înființarea a două noi porți de îmbarcare la etaj și construirea, în acest an, a trei locuri noi de parcare a aeronavelor.