BREAKING NEWSUPDATE Premierul Grindeanu: OUG de modificare a codurilor penale va fi abrogată VIDEO

BREAKING NEWS Premierul Grindeanu: OUG de modificare a codurilor penale va fi abrogată VIDEO

de Ziua de Cluj, 04 februarie 2017, 20:34

OUG de modificare a codurilor penale va fi abrogată, a anunţat, sâmbătă, premierul Sorin Grindeanu.

Iată declaraţiille premierului:

"Bună seara. Am ascultat multe opinii în aceste zile, de la colegii mei, din partidul din care am făcut parte 20 de ani, colegi din coaliţie, colegi de politică, de la partide de opoziţie, opinii de la oameni simli, vocea străzii (....). Vin azi să vă spun decizia mea ca prim-ministru: nu vreau şi nu doresc să dezbinăm România, nu poate fi ruptă în două. România pare ruptă în două. În acelaşi timp, tot ce înseamnă deciziile pe care CCR le-a luat în timp şi care nu au fost puse în practică, este normal să fie transpuse legal. Pe de altă parte, am văzut mitingurile. Ca şi prim-ministru vă anunţ că am luat câteva decizii: mâine vom face în regim de urgenţă o sedinţă pentru abrogarea Ordonanţei de Urgenţă.(...) Vom găsi termenul legala ca să nu intre în vigoare - abrogare, prorogare 2. E nevoie totuşi de punerea în concordanţă a deciziei CCR. Voi demara consultare cu celalalte partide, excluzând pragul de 200.000 de lei, astfel că după un dialog pe care sper să-l am, în cel mai scurt timp să trimitem proiect de lege spre Parlament. De asemenea, e important să spunem că toate argumentele pe care le-am avut în susţinerea OUG nu au fost bine comunicate. Din acest motiv s-a creat multă confuzie, distorsiuni, care nu au legătura cu ce s-a adoptat. De aceea, Ministerul şi ministrul Justiţiei îşi asumă consecinţele. Închei prin a vă spune că doresc în continuare să pun în practică programul de guvernare, mai avem 12 puncte de adoptat astfel încât ce au votat românii să se regăsească în viaţa lor. Vă mulţumesc, o seara bună".