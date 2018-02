Eveniment

Prima conferinţă regională de HR sub umbrela HR WORLD – The Future of Talent – a avut loc la Cluj Napoca

de Ziua de Cluj, 08 februarie 2018, 09:13

eJobs și Benefit Seven (7card) au organizat în parteneriat cea de-a 2-a ediție a conferinței HR WORLD. Evenimentul a avut loc în prima sa ediție regională, miercuri, 7 februarie la Grand Hotel Italia, în Cluj Napoca, unde au participat aproximativ 200 de participanți.

Tema conferinței a fost - The Future of Talent - motiv pentru care organizatorii au oferit prezentări și dezbateri interactive care au adus pe piața de resurse umane din Transilvania idei și concepte noi care să adreseze schimbarea rolului HR-ului în anul 2018. Celor aproximativ 250 de participanți la eveniment, aparținând unei game variante de industrii, au dezbătut subiecte precum:

Unde găsim echilibrul în piața muncii din România când raportul cerere-ofertă este disproporționat?

Cum atragem un candidat când alți 10 angajatori îl curtează?

Ce facem cu angajații actuali ca să îi reținem, să îi determinăm să interacționeze cu brandul de angajator și să ii încurajăm în această direcție?

Subiecte precum trecerea pe platforme mobile, social media, inteligența artificială, chatbots, utilizarea big data sau analiza predictivă au fost explicate și aplicate domeniului și mai mult, pieței românești a resurselor umane. Toate acestea pentru că, în mod din ce în ce mai evident, nu ne mai putem baza pe metodele utilizate în trecut pentru a descoperi și recruta talente.

Conferința reprezintă un alt pas important în strategia eJobs și a partenerului Benefit Seven (7card), de a oferi angajatorilor informație relevantă, actuală și de calitate, care să-i sprijine în demersurile lor de a inova în procesele de recrutare și retenție a talentelor. eJobs deține de altfel poziția de lider al industriei de recrutare online, ceea ce îl recomandă ca un specialist de top în domeniu. Organizatorii susțin în mod constant companiile și candidații cu "know-how" și soluții inovatoare, care fac posibil procesul de transformare a recrutării din ziua de astăzi.

Despre speakeri, trebuie să menționăm că aceștia au făcut parte din elita profesioniștilor de business din România. Ei provin de la companii de renume precum eMag, Crossover, Draxlmaier, eJobs, UP! Your Service, 7card, Sodexo precum și altele. De asemenea psihologul Alexandru Bușilă a prezentat motivele pentru care starea de fericire a unui angajat la locul de muncă este foarte importantă atât pentru angajat cât și pentru compania angajatoare.

Cât privește temele de interes general care au făcut subiectul prezentărilor, acestea au variat de la expunerea unor strategii de recrutare de succes la metode actuale de analiză a datelor și la găsirea celor mai potrivite canale de comunicare în contextul diversificării continue a acestora precum și elaborarea de strategii eficiente de management. De asemenea au existat segmente îndreptate către sfera angajaților, unde se va discuta despre viitorul beneficiilor pentru aceștia, despre modelarea experienței angajatului într-o cultură orientată spre client precum și cum să poată fi construite echipe #HappyLaJob.

În contextul în care "company culture" a ajuns principalul criteriu de selecție a unui loc de muncă din partea angajaților, este evident că este nevoie de un astfel de eveniment pentru a împărtăși trendurile cele mai actuale cu specialiștii din domeniu și nu numai.

Unul din punctele principale de atracție al acestui eveniment este faptul că a fost conceput și vine strict în folosul comunității de HR. În contextul dezvoltării accelerate a acestui domeniu în Transilvania organizatorii au găsit ca este momentul ca toate energiile și ideile care se dezvoltă în această parte a țării sa fie agregate într-un context avantajos pentru toți participanții. Toate acestea pentru a reuși să răspundem la întrebarea principală: "Cum putem reinterpreta procesul de recrutare astfel încât sa putem recruta eficient, să implicăm angajații și să reușim să îi păstrăm fericiți la job?"

Pentru organizatori şi participanţi conferinţa a reprezentat un succes, asemenea cu prima de acest gen, desfășurată la București, cu o participare de peste 450 de persoane și feedback-uri foarte pozitive.

Despre eJobs

Lansată în 1999, eJobs este astăzi cea mai mare platformă de recrutare online din România, cu un număr de peste 3,5 milioane de profesioniști conectați la piața muncii și peste 30.000 de joburi active în orice moment. eJobs Group face parte din grupul media Ringier România, membru Ringier AG.

Despre 7card

7card este liderul pieței de servicii wellness și relax & sport dedicate companiilor din România, în prezent peste 1000 de companii oferind 7card ca beneficiu extrasalarial acordat angajaților. Mai mult de 30.000 de angajați români folosesc 7card, un abonament unic cu ajutorul căruia utilizatorii au acces la zeci de activități de relaxare și sport din cele mai diverse, pe care le pot practica în cadrul unei rețele de peste 500 de centre din țară.

Abonamentul 7card (www.7card.ro) a fost lansat de Benefit Seven, start-up înființat de 3 antreprenori români, Andrei Crețu, Iulian Cîrciumaru și Cătălin Ivașcu, în anul 2011. În 2017, Benefit Seven a încheiat anul cu o cifră de afaceri de aproximativ 5 milioane de euro. Tot anul trecut, pachetul majoritar de acțiuni al Benefit Seven a fost preluat de Sodexo, companie multinațională de origine franceză, cu un business orientat spre oferirea de beneficii și compensații pentru angajați.