Eveniment

Prima ediţie a Zilelor Olandeze de la Cluj, inaugurate în prezenţa ambasadorului Ronner-Grubacic

de Ziua de Cluj, 06 mai 2017, 10:09

Ambasadorul Olandei în România, Stella Ronner-Grubacic a participat, vineri, la deschiderea "Zilelor olandeze", manifestare organizată pentru prima dată în Cluj.

În deschiderea evenimentului, diplomatul a premiat câțiva copii care au participat la un concurs de creativitate pe tema culturii și istoriei Olandei.

'Avem de ceva vreme deja o prezență foarte puternică în mediul de afaceri în Cluj-Napoca, dar ceea ce vedem astăzi aici este o prezență a culturii și limbii, care sunt și ele aspecte foarte importante ale societății olandeze pe care vrem să o promovăm și suntem recunoscători orașului și oamenilor care au fost implicați în organizare, care au făcut eforturi pentru a ne oferi acest eveniment foarte plăcut. Mi-a făcut plăcere să fiu aici cu cei din generația tânără, pentru că ei sunt viitorul. Aceste lucruri se adaugă la relația deja strânsă pe care o avem între cele două țări, precum și cu diferite orașe din țară', a declarat Stella Ronner-Grubacic, citată de agerpres.ro.

Concursul, la care s-au înscris copii de la zece școli, a costat în ornarea într-un mod cât mai creativ și care să conțină cât mai multe informații despre cultura și istoria Olandei a uneia din literele care formează numele NETHERLANDEN.

Ambasadorul Stella Ronner-Grubacic mai participă vineri și la 'Expoziția de carte veche olandeză', găzduită de Biblioteca Centrală Universitară 'Lucian Blaga', iar apoi la un eveniment organizat de Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării a UBB - 'România atunci și acum, dintr-o perspectivă olandeză'.

'Am organizat prima ediție a Zilelor Olandeze pentru a pune în evidență relațiile dintre România și Olanda. Am adus o mică părticică a Olandei în Cluj-Napoca și sperăm ca toți clujenii și turiștii să se bucure de aceste zile. Sunt standuri ale unor firme olandeze, am pregătit jocuri olandeze, dar vor avea loc și întâlniri în zona academică ale actualului ambasadorul al Olandei și al fostului ambasador', a spus Mihnea Stoica, organizatorul evenimentului și director al Centrului Cultural Olandez Cluj-Napoca.

Alte evenimente din programul 'Zilelor olandeze' se desfășoară sâmbătă, când cei interesați pot afla lucruri interesante din experiența investitorilor olandezi în România sau să ia parte la concertul susținut de trupa olandeză 'White Elephant'.

Tot sâmbătă are loc o lansare de carte despre 'Relațiile româno-olandeze în perioada regimului comunist', la care va participa și fostul ambasador al Olandei în România din perioada 1988-1993, Coen Stork, evenimentul urmând a fi găzduit de Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Duminică va avea loc un workshop floral susținut de un artist olandez.

Stella Ronner-Grubacic a fost însoțită, vineri, la deschiderea așa-numitului 'Orășel Olandez' de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.