Prima evadare din beciul Securităţii. Omul care a vrut să-l asasineze pe Ceauşescu

de Ziua de Cluj, 07 aprilie 2017, 11:01

Pe 5 mai 1957 avea loc singura evadare din sediul Securităţii petrecută la Cluj. Protagoniştii acestei întâmplări, profesorul clujean Raul Volcinschi (foto) şi inginerul Eugen Crişan, aflaţi în anchetă la sediul regional al Securităţii de pe strada Traian (actualmente clădirea SRI), au încercat să evadeze în forţă din celulă.

Curajul lor de a părăsi arestul în care erau reţinuţi fără să fi fost puşi sub acuzare sau judecaţi s-a soldat însă cu moartea lui Eugen Crişan, care a căzut răpus de gloanţe. în dosarul P 344, volumul 2, aflat în arhiva CNSAS, procurorul militar lt. col. Constantin Milcea, de la Cluj, constată faptele petrecute în arestul de pe strada Traian.



"Intrând în clădirea MAI pe poarta principală din str. Traian, după uşa de la intrarea în holul unde se execută serviciul de zi pe unitate, am găsit cadavrul arestatului preventiv Crişan Eugen, în poziţia culcat, cu capul spre uşa de la ieşirea din clădire, cu faţa în jos, iar sub cadavru şi pe lângă acesta se afla o baltă de sânge. Lângă cadavru, în partea stângă am găsit o bucată de fier care am constatat că este ruptă de la patul în care dormea în arest, precum şi un tub de cartuş pentru pistolet", spune Milcea.



Gardianul care a tras gloanţele fatale este, potrivit arhivelor, Gheorghe Trifu, a cărui ultimă adresă figurează în clădirea ce adăposteşte în prezent filiala Băncii Transilvania de pe Bulevardul Eroilor. în dosarul citat el arată procurorilor cum s-a petrecut omorul.



"Eu împreună cu lt. maj. Lupşa Vasile am sărit asupra primului arestat (Crişan - n. red.), pe care l-am pus jos, timp în care al doilea a trecut pe lângă noi şi la distanţă de circa 7 m a fost prins de către plt. Trifu Ioan. în acest timp plt. Trifu Ioan, luptându-se cu el, a fost lovit grav la cap, rămânând în nesimţire, la care lt. maj. Lupşa Vasile a sărit la acesta, care se afla în apropierea uşii de ieşire în stradă", explică Trifu.



Eugen Crişan a reuşit să scape din strânsoare şi era pe cale să ajungă în stradă când, "văzând că nu mai putem opri evadarea prin forţă, la comanda lt. maj. Lupşa Vasile, atât eu, cât şi lt. maj. Lupşa Vasile am tras câte un foc de pistolet asupra lor, reuşind să-l atingem pe unul dintre arestaţi", adaugă Trifu. Supravieţuitorul acestei experienţe teribile, Raul Volcinschi. S-a stins din viaţă în 2011.

Tentativă de asasinat al lui Ceauşescu

în 1983, pe când avea domiciliu forţat la Craiova, profesorul clujean Raul Volcinschi, împreună cu un grup de intelectuali, a pus la cale asasinarea lui Nicolae Ceauşescu. Atentatul ar fi trebuit executat de trei tineri cu ocazia unei vizite de lucru a dictatorului în satul oltenesc Gostinu.



Schimbări de ultim moment în programul oficial al lui Ceauşescu au destrămat planul, cei trei tineri, Viorel Rovenţu, Petrică Năstase şi Nicolae Stanciu, fiind arestaţi de Securitate în scurt timp pentru "tentativă de jaf armat", după ce au recunoscut că au spart un post de miliţie din care au furat arme pentru a jefui o filială a CEC. Ei nu au divulgat în timpul anchetei motivul adevărat pentru care furaseră armele.

(Articol publicat iniţial în 2011, autor Bianca Felseghi)