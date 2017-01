Eveniment

NEWS ALERT Primii şapte DJ ai lumii vin la Untold 2017. Încă 10.000 de bilete puse în vânzare

de Ziua de Cluj, 23 ianuarie 2017, 12:22

Organizatorii celui mai important festival din România nu se dezmint nici în acest an şi aduc pe scenă cei mai importanţi DJ ai momentului.

Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell şi Martin Garrix îşi ţin promisiunea făcută fanilor şi revin la Untold. De asemenea, la festivalul clujean vor participa pentru prima dată şi Axwell & Ingrosso şi Steve Aoki.

A treia rundă de abonamente în vânzare

Începând de vineri, 27 ianuarie, ora 18.00, vor fi disponibile 10.000 de abonamente. Acestea vor putea fi achiziţionate la preţul promoţional de 385 de lei plus taxe din preţul final de 550 de lei plus taxe. În plus, vor fi disponibile bilete de o zi şi abonamente VIP.

Primele şapte stele Untold

Afrojack este nerăbdător să ajungă din nou la Untold. DJ-ul olandez a fost la ediţia din 2016 şi a rămas impresionat de căldura şi de nebunia frumoasă a fanilor din România. A fost atât de încântat încât, şi la două săptămâni după festival, a postat pe pagina lui de socializare, poze şi video-uri de la festivalul clujean.

Axwell & Ingrosso sunt doi DJ suedezi, fondatori ai trupei Swedish House Mafia. Ei vin pentru prima dată în România, în formula actuală, şi ajung pentru prima dată la Cluj-Napoca pe scena principală a Untold. Cei doi DJ se află pe primele locuri în topul preferinţelor fanilor festivalului.

Armin van Buuren se întoarce pe aceeaşi scenă pe care, în 2016, a stat mai mult de cinci ore. Zorii zilei l-au surprins pe DJ-ul olandez, atât de mult iubit de fanii Untold, în tricoul echipei naţionale de fotbal a României. La finalul show-ului, a coborât în public şi a salutat fanii rămaşi până aproape la 8 dimineaţa alături de el. Artistul a declarat la final că abia aşteaptă să îşi vadă din nou numele în line-up-ul festivalului Untold 2017, lucru care s-a şi întâmplat.

Dimitri Vegas & Like Mike au bifat toate ediţiile festivalului Untold şi vor fi prezenţi şi în 2017 pe mainstage-ul de la Cluj. Pe locul doi în top 100 DJ MAG, Dimitri Vegas & Like Mike le promit fanilor că şi în acest an vor avea parte de un show incredibil.

Şi Hardwell a gustat pentru prima dată din atmosfera Untold la ediţia din 2016 şi s-a simţit incredibil în România şi alături de fani. Drept dovada, a ales ca în timpul concertului să poarte tricoul echipei naţionale de fotbal a României, cu mesajul United.

DJ-ul numărul unu al planetei, Martin Garrix se întoarce la Untold. În 2016, artistul a păşit pentru prima dată în România şi a rămas impresionat de publicul şi de atmosfera Untold. A promis la ediţia de anul trecut că vrea să revină şi se ţine de promisiune.

Steve Aoki vine pentru prima dată pe scena festivalului. Artistul este mereu headliner la marile festivaluri din lume. Aoki este DJ şi producător de muzică electro house şi a avut colaborări cu artişti ca Will I Am, Afrojack, LMFAO, Iggy Azalea, Lil Jon. DJ-ul American este cunoscut şi pentru stilul său excentric, dar şi pentru pasiunea lui de a dărui în timpul concertelor, torturi fanilor săi. Este fondatorul Asociaţiei Caritabile Steve Aoki, ce strânge fonduri pentru organizaţii umanitare din întreaga lume. Untold 2017 va avea loc în perioada 3-6 august la Cluj-Napoca.

Untold 2016 a avut loc în perioada 4-7 august şi a strâns în cele patru zile peste 300.000 de participanţi. Pe scenele festivalului au urcat 150 de artiști internaționali de renume, dintre care Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Armin van Buuren, Hardwell, Martin Garrix, Tiesto, Faithless, Parov Stelar, Ummet Ozcan, Chase and Status DJ Set, Dannic, Dubfire Live: Hybrid, Dub Fx, Ella Eyre, James Arthur, Jamie Jones, Jeru the Damaja, Kwabs, Lost Frequencies, Mazde, Nahko and Medicine for the People, Netsky DJ Set, Pendulm & Verse DJ Set, Route 94, Rudimental DJ, Sasha, Scooter, Sharam, The Asteroids Galaxy Tour, Yakoto.