Eveniment

Prințul Charles a îmbrățișat un copil român. Gestul său a făcut înconjurul lumii

de mediafax, 01 aprilie 2017, 11:30

Prinţul Charles de Wales a vizitat, vineri, mai multe locaţii din România, însă un gest de-al său face înconjurul lumii: Alteţa Sa Regală a încălcat protocolul regal şi a îmbrăţişat un copil, scriu mai multe publicaţii din presa străină.

În cursul zilei de ieri, în timp ce se afla în vizită în centrul vechi al Bucureștiului, prinţul Charles a zărit în mulţime fiul unui prieten apropiat, aşa că nu a ezitat şi l-a luat în braţe. Bucuria se citea pe chipul amândurora.

Potrivit The Telegraph, copilul este Valentin Blacker şi are 11 ani, fiind fiul lui William Blacker, în vârstă de 54 de ani. William a declarat pentru The Telegraph că fiul său nu este descujarat de protocolul regal în modul în care sunt copiii crescuţi în Marea Britanie.

"Valentin nu este inhibat de formalităţile cu care creşte un băiat britanic şi pe care acesta le-ar avea faţă de familia regală", a spus William. "Relaţia celor doi este una foarte specială".

"Nu este prima oară când mă îmbrăţişează", a spus şi Valentin după momentul emoţionant.