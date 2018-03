Eveniment

Probleme la Telekom România: rețeaua a picat. Clienții, cu telefoanele blocate

de Ziua de Cluj, 05 martie 2018, 18:36

Probleme mari pentru clienţii celor de la Telekom. Reţeaua s-a blocat de câteva ore şi nici acum nu şi-a revenit în totalitate. Compania a transmis pe Facebook că experimentează „disfuncţionalităţi de natură tehnică”.

Publicitate

"Pe fondul unor disfunctionalitati de natura tehnica, o parte dintre clientii Telekom pot intampina dificultati in accesarea serviciilor de voce si date mobile.", se arata intr-un anunt publicat pe pagina de Facebook a grupului de firme Telekom Romania.

"Echipele noastre tehnice lucreaza in acest moment pentru remedierea acestor disfunctionalitati in cel mai scurt timp posibil. Ne cerem scuze pentru neplacerile create si va asiguram ca specialistii nostri depun toate eforturile pentru restabilirea serviciilor la parametrii normali.", se mai arata in mesajul operatorului de comunicatii.

Telekom Romania a inregistrat venituri in valoare de 972 milioane de euro anul trecut, in scadere cu 1,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) a scazut cu 5,1% pana la 166 milioane euro, arata datele publicate joi, 22 februarie, de grupul german Deutsche Telekom.

Anul trecut, numarul clientilor de comunicatii mobile a scazut cu 8,1% fata de anul 2016 pana la 5,25 milioane utilizatori, in timp ce pe segmentul comunicatiilor fixe, Telekom a ajuns la 1,86 milioane de utilizatori de telefonie fixa (in scadere cu 5,3%) si 1,18 milioane de utilizatori de internet broadband (in scadere cu 1%).

Telekom, amendată de ANCOM. Care este motivul?

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a sancţionat, în noiembrie 2011, Telekom România Mobile Communications cu amendă în cuantum de 200.000 de lei pentru nerealizarea portării a 1.232 de numere de telefon şi întârzierea procesului de portare pentru alte 4.941 de numere de telefon.

Portarea oferă posibilitatea utilizatorilor de a își păstra numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul de telefonie.

Procesul de portare se inițiază prin depunerea de către utilizator a unei cereri în acest sens la noul furnizor (furnizorul acceptor).

Vechiul furnizor (furnizorul donor) are obligația ca, la primirea unei cereri de portare, să răspundă, prin transmiterea unui mesaj standard către baza de date prin care se administrează portabilitatea numerelor (baza de date centralizată).

Acest mesaj confirmă că se poate realiza portarea sau, din contra, că există un motiv justificat pentru care această nu poate continuă (de exemplu, cererea de portare nu a fost făcută de titularul de drept al numărului). În absența transmiterii de către furnizorul donor a acestui răspuns, procesul de portare este, în cele din urmă, anulat de baza de date centralizată.

„Ca urmare a unor plângeri venite atât din partea unor clienți ai Telekom Mobile, cât și din partea altor furnizori de telefonie, care sesizau împiedicarea sau întârzierea procesului de portare a unui număr semnificativ de numere, ANCOM a demarat un control. S-a constatat astfel că, în perioada 1 mai - 21 iulie 2017, Telekom Mobile nu a răspuns prin mesajul standard în cazul a 7.213 cereri de portare, fapt ce a determinat că, până la data de 21 august 2017, să nu se realizeze portarea pentru 1.232 de numere individuale unice, respectiv să se întârzie portarea pentru alte 4.941 de numere individuale unice. Pentru că a încălcat astfel prevederi ale legislației din domeniul comunicațiilor electronice, Telekom România Mobile Communications a fost amendată cu suma de 200.000 de lei, pe care va trebui să o achite către bugetul de stat", a anunţat ANCOM.

Instituţia a primit pe parcursul acestui an un număr de 364 de sesizări de la utilizatori cu privire la desfășurarea procesului de portare către diverse rețele fixe sau mobile. Principalele probleme sesizate au vizat disfuncționalități apărute în cadrul procesului de portare (cum ar fi nesincronizarea informațiilor privind identificarea utilizatorilor sau netransmiterea unor mesaje între bazele de date), ceea ce a condus la prelungirea termenelor sau chiar la anularea proceselor de portare.

sursa: realitatea.net