Eveniment

Procurorul ”Portocală”, vizat de 12 dosare aflate la Parchetul General

de mediafax, 28 februarie 2018, 20:49

Surse judiciare au declarat că în prezent, procurorii de la Parchetul General au în lucru 12 cauze privindu-l pe fostul procuror Mircea Negulescu, vizând activitatea sa de procuror de la Parchetul Curţii de Apel Ploieşti şi DNA Ploieşti.



Potrivit surselor citate, cele mai multe plângeri se referă la modul în care magistratul făcea anchetele. În unele dintre sesizări unt vizaţi şi alţi magisyta

Una dintre acestea este sesizarea făcută de fostul deputat Vlad Cosma.

Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat, marţi dimineaţă, la Parchetul General, pentru a-şi susţine plângerile depuse împotriva mai multor procurori de la DNA Ploieşti care, potrivit acestuia, ar fi falsificat probe pentru a-l incrimina pe el şi pe familia sa, Mircea Negulescu fiind unul dintre ei. Cosma a mai susţinut că toate neregulile pe care le-a constatat au fost deja semnalate în spaţiul public şi în faţa organelor abilitate.

„Am o listă cu 30 de persoane care au depus plângeri şi sesizări împotriva acestui procuror (Mircea Negulescu, n.r.). (...) Din ce am văzut şi eu în presă, toţi spun acelaşi lucru, deşi nu ne cunoaştem. Descriu aceeaşi modalitate de a falsifica probe şi de a incrimina oamenii pe nedrept cu tot felul de mijloace ilegale, din punctul nostru de vedere. Poate lui Negulescu i se par legale. (...) Acestea sunt persoane care au depus diverse plângeri împotriva acestor metode ilegale, persoane care în ultimii doi ani au semnalat atât public cât şi în faţa organelor anumite ilegalităţi. (...) Am depus în plângerea de la Parchetul General, am enumerat dosarele penale în care s-au întâmplat aceste lucruri şi despre care pot să prezint dovezi. Nominal, sunt vizaţi: Sebastian Ghiţă, Victor Ponta, Daniel Savu, Andrei Volosevici. Mai mulţi oameni politici", a mai spus Cosma.

Fostul deputat a depus pe 9 februarie o plângere împotriva procurorilor Giluela Diaconu, Alfred Savu, Lucian Onea şi Mircea Negulescu, ultimul fiind recent exclus din magistratură. El îi acuză pe procurori de compromiterea intereselor justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituirea de grup infracţional organizat.

Postul Antena 3 a difuzat mai multe înregistrări prezentându-l pe Vlad Cosma, care a arătat că procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea au încercat să inventeze dosare în baza unor "probe fabricate" unor oameni politici şi de afaceri, printre care şi lui Sebastian Ghiţă. Totodată, fostul deputat a dezvăluit cum procurorul DNA Ploieşti Lucian Onea i-ar fi cerut să modifice anumite documente şi probe care ar fi fost folosite ulterior în dosar.

Acesta a mai subliniat că sunt foarte multe dosare în care are calitatea de martor, şi nu ar putea preciza un număr exact al acestora, însă calitatea de martor denunţător o deţine doar într-un singur dosar, în care i s-a cerut, printr-un intermediar, un sfert de milion de euro. „În oraşul Ploieşti se ştie că sunt zeci şi sute de înregistrări cu Mircea Negulescu, nu sunt numai cele pe care le-am făcut eu", mai arată acesta.