UPDATE Procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, după întâlnirea cu ministrul Justiţiei: Nu mi-a cerut demisia, nu demisionez.

Procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, după întâlnirea cu ministrul Justiţiei: Nu mi-a cerut demisia, nu demisionez.

de mediafax, 27 martie 2017, 18:01

Procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, luni, după întâlnirea cu ministrul Justiţiei, că a discutat cu acesta despre activitatea DNA, că Tudorel Toader nu i-a cerut demisia şi că nu intenţionează să demisioneze pentru că nu are de ce.

"Am discutat despre activitatea DNA. Atât am avut de declarat. Nu mi-a cerut demisia şi nu intenţionez să îmi dau demisia, nu am de ce să îmi dau demisia, DNA şi-a făcut treaba. A fost o discuţie despre care nu vreau să dau foarte multe detalii, ve'i afla după cel mai probabil de la domnul ministru. Am discutat doar despre activitatea DNA", a declarat, luni seară, Laura Codruţa Kovesi, după întâlnirea avută cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a ajuns, luni după-masă, la sediul Ministerului Justiţiei, la scurt timp după ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Hans Klemm, care a avut şi el o discuţie cu ministrul Justiţiei.

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, a anunţat, luni dimineaţă, că miercuri va prezenta rezultatele evaluării şefilor principalelor parchete: DNA şi Parchetul General.

"Am făcut evaluările. Cele 14 zile s-au împlinit de aseară. Voi proroga termenul cu doua zile dat fiind ca am fost la Bruxelles. Miercuri, la prânz, voi organiza o conferinţă de presă şi va voi da toate detaliie", a declarat Tudorel Toader.Întrebat ce va face dacă preşedintele României nu va fi de acord cu eventuale revocări, Toader a spus : "Preşedintele (n.r Klaus Iohannis) şi-a exprimat în repetate rânduri opinia, eu îmi voi exprima opinia în scris."

În urmă cu două săptămâni, ministrul Justiţiei a anunţat că face o evaluare a activităţii Ministerului Public şi a DNA, sugerând totodată şi că şefii celor două parchete ar putea să-şi dea demisia, după ancheta pe OUG 13 şi motivarea publicată de Curtea Constituţională. Ulterior, Tudorel Toader şi-a nuanţat declaraţiile, precizând că nu le-a sugerat procurorului general al României, Augustin Lazăr, şi procurorului-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, să demisioneze, ci doar "a evocat o instituţie din Codul Muncii".