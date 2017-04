Eveniment

Prognoza meteo. Ce se întâmplă cu vremea în week-end

de Ziua de Cluj, 21 aprilie 2017, 14:52

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o atenționare Cod galben de viscol și strat de zăpadă pentru mai multe județe din nordul, estul și centrul țării, valabilă până la ora 14:00, și o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, brumă și îngheț la sol pentru toate regiunile.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vineri, între orele 9:00 - 14:00, vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, unde viteza la rafală va atinge 55 - 65 kilometri/oră, precum și la munte, unde se vor depăși 70 kilometri/oră, iar zăpada va fi spulberată.

În Moldova și în zona Carpaților Meridionali și Orientali va continua să ningă și se va depune strat de zăpadă, iar în nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Județele vizate de Codul galben sunt: Suceava, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Covasna, Harghita, Brașov, Prahova (nord), Argeș (nord), Sibiu (sud).

În intervalul 21 aprilie, ora 9:00 - 22 aprilie, ora 9:00, va fi în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, brumă și îngheț la sol.

În acest interval vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă în toate regiunile, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă temperaturile vor fi preponderent negative, se va produce brumă în cea mai mare parte a țării și, local, îngheț la sol.

În cursul zilei de sâmbătă, temperaturile, în general, vor avea o uşoară tendinţă de creştere, însă pe timpul nopţii şi la munte, vremea rămâne în continuare deosebit de rece.

Duminică temperaturile în ţară continuă să rămână sub nivelul perioadei, se vor semnala precipitaţii în special în nord-vestul ţării, predominant sub formă de ploaie, iar la munte sub formă de lapoviţă sau ninsoare.