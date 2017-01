Eveniment

Program româno-american de reformă administrativă la Ştiinţe Politice

de Ziua de Cluj, 25 ianuarie 2017, 13:16

Proiectul este derulat de Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, în colaborare cu University of Delaware (SUA).

Departamentul de Administraţie şi Management Public din cadrul FSPAC desfăşoară, în perioada 13-28 ianuarie, un program inovativ de cercetare împreună cu School of Urban Affairs and Public Policy din cadrul University of Delaware.

Studenţii români şi americani au format echipe de cercetare ce abordează teme de interes pentru administraţiile locale dintr-o perspectivă comparată. Echipele mixte de studenţi au lucrat la stabilirea temelor de cercetare pe parcursul mai multor luni (octombrie-decembrie). Pe durata şederii în Cluj, americanii au realizat interviuri şi vizite pe teren în legătură cu temele alese.

Temele pe care le abordează studenţii includ sărăcia urbană şi ghetourile urbane, sănătatea mintală şi serviciile oferite de universităţi în acest domeniu, rolul organizaţiilor nonguvernamentale în procesul de democratizare, programe de educaţie sexuală pentru adolescenţi.

Toate cercetările se desfăşoară pe baza unei metodologii prestabilite şi care a fost dezvoltată în cadrul programelor anterioare. Filozofia din spatele acestui program se bazează pe conceptul de "engaged university", care surprinde responsabilitatea universităţilor faţă de comunităţile în care operează, precum şi rolul acestora în furnizarea şi transferul de bune practici.

Programul, aflat în acest an la cea de a treia ediţie, este coordonat de profesorii Arno Loessner (University of Delaware) şi Călin Hinţea, decanul FSPAC. Colaborarea româno-americană a fost un model de bună practică în ceea ce priveşte programele de schimb academic.