Eveniment

Pronunțarea în dosarul "Gala Bute", amânată pe 13 martie. Elena Udrea: "Sentimentul meu este un sentiment bun"

de Ziua de Cluj, 01 martie 2017, 22:20

Ședința de judecată a durat peste 10 ore, iar la final magistrații au anunțat că amână pronunțarea pentru data de 13 martie.

La ieşirea de la instanţa supremă, fostul ministru al Turismului a mai spus că şi-a iertat demult denunţătorii şi că speră ca aceştia să fie achitaţi.

Întrebată cine ar fi avut interes să o scoată din joc, Elena Udrea a răspuns: "Simplu, doamna Kovesi şi domnul Coldea. A pornit acest dosar la două zile după ce am făcut denunţul. Eu am făcut denunţul vineri, iar cererile de arestare prevenetivă au început să curgă împotriva mea marţi, la cinci zile după. Probabil că interesul de a scoate anumiţi oameni politici din joc este acela de a scoate din joc pe anumiţi oameni care ştiau lucruri despre ei, pe de o parte, pe de altă parte, de a-i înlătura pe toţi cei care nu ar fi ascultat niciodată de ordinele lor (...) Uitaţi, astăzi domnul Coldea nu mai este în funcţie. Mult prea târziu. Le-a trebuit doi ani ca să confirme ceea ce am spus de acum doi ani şi într-adevărat să vină cineva cu o dovadă", relatează Mediafax.



"Unul dintre avocaţi spune că rechizitoriul este un haos. Aşa este. A plecat cu şapte acuzări împotriva mea. Nu eu eram ţinta. Udrea şi Băsescu erau ţintă. Am constatat pe pielea mea, arestat fiind şi cerându-mi-se, metaforic le numesc «păsărele», care mi-au şoptit să fac denunţuri. Şapte acuzaţii care nu se mai regăsesc în dosar. Trei ani purtat pe la DNA, purtat ca ursul în presă, am fost vinovatul de serviciu, mi-au afectat viaţa. Sunt azi cercetat pentru cu totul alte infracţiuni care nu mai au legătură cu Gala Bute. Vă rog să aveţi ingăduinţă, e vorba de viaţa mea şi a copiilor mei. Mă uit la dumneavoastră cu speranţa că veţi da o soluţie corectă. Nu vă doresc să fiţi în pielea mea. Nişte funcţionari de stat îşi bat joc de oameni. Nu se poate spune că am făcut evaziune fiscală cu nişte oameni pe care nu i-am cunoscut. Legat de complicitatea la luarea de mită, am fost arestat şi mergeam la vorbitor şi nu înţelegeam cum eu sunt complice la luare de mită. Nu am fost în cercul relaţional al celor din dosar. Nu puteam să fiu parte a unei luări de mită, e o frântură de logică", a declarat, în ultimul cuvânt în faţa instanţei, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja.

Fostul ministru Ion Ariton a spus, în ultimul cuvânt în faţa judecătorilor instanţei supreme că sponsorizările s-au făcut corect.

"Sponsorizările s-au făcut toate cu FRB. Mă surprinde când se pune problema că acele contracte au fost cu o firmă privată. Sponsorizarea a fost făcută corect. De doi ani de zile vin în instanţă, am solicitat colegilor să îmi ridice imunitatea ca să vin să lămuresc lucrurile. Mă bucur ca şi Udrea că sunt judecat de nişte doamne. Fiind la început de primăvară vă doresc numai bine pentru perioada care urmează şi o primăvară frumoasă", a spus şi Ion Ariton.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se vor pronunţa pe 13 martie în această cauză.