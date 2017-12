Eveniment

NEWS ALERT Protest în faţa sediului PSD Cluj si în centrul oraşului. "Justiţie, nu corupţie!" FOTO/VIDEO

de Ziua de Cluj, 19 decembrie 2017, 22:02

Câteva sute de clujeni au protestat marţi seara în faţa sediului PSD Cluj şi au mărşăluit pe străzile din centru, împotriva adoptării de către actuala putere a modificărilor la legile justiţiei

Gestul clujenilor survine după ce marţi Senatul a dat votul final pe Legea statutului magistraţilor, în ciuda protestelor partidelor de opoziţie, respectiv PNL, USR şi PMP.

Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum "Toţi pentru justiţie" şi au scandat "Nu vrem să fim o naţie de sclavi" şi " O dorinţă sinceră, România liberă!".

Clujenii s-au mobilizat pe Facebook.

"No, hai!" trebuie să spunem și noi azi. Nu mai e nimic de dezbătut, nimic de lămurit. Infractorii noștri din Parlament au trecut la next level. Felul în care au mutilat Codul Penal al țării nu mai e menit doar să-i scape pe ei de pușcărie. E menit să ne distrugă pe toți. Vor să ne distrugă pe toți. E născut din indiferență și ură la adresa propriului popor. No, hai!"au scris iniţiatorii protestului, pe una din paginile de Facebook ale evenimentului.

Cei mai mulţi dintre protestatari au fost studenţi.

"Când acțiunile celor care ne conduc nu sunt sub nici o formă în interesul cetățenilor, nu rămâne loc să stăm deoparte. Dragi colegi, este timpul să ne facem vocea auzită, altfel viitorul țării, corect și curat în ceea ce ține de justiție este compromis! În astfel de momente este mai mult decât necesar să lăsăm căldura din casele noastre pentru a împiedica răul și nedreptatea din a pune stăpânire peste viitorul nostru sau din a ne compromite și mai mult șansele de a avea un parcurs cel puțin decent în țara noastră. Studenții reprezintă viitorul, haideți să strigăm tare și răspicat că viitorul pe care ni-l pregătesc aleșii nu este cel pe care îl merităm!", au scris studenţii clujeni pe o altă pagină de Facebook, "Studenții se ridică!"

Aceştia au scandat "6,6, vin studenţii" , "Să vă fie frică, studenţii se ridică!" şi "Hoţii!"