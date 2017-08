Eveniment

Protest în Piaţa Victoriei, faţă de Legea vaccinării

de mediafax, 13 august 2017, 18:56

Aproximativ 200 de persoane au protestat duminică, pentru câteva ore, în Piaţa Victoriei din Capitală, faţă de proiectul de lege care instituie obligativitatea vaccinurilor.

"Am venit pentru că vrem să fim liberi. Am trei copii, doar unul este vaccinat. Are şase ani. Pentru ceilalţi doi nu am acceptat vaccinul, pentru că am experimentat reacţii adverse la prima fetiţă. A avut tot felul: valori modifcate la ficat, nu lua în greutate, agitaţie. În principiu, e ideal să fim liberi. Ceilalţi copii ai mei au 5 ani şi 3 luni", a declarat Mihaela, prezentă la protest cu copiii şi cu soţul ei.

Protestul a fost unul paşnic, fără scandări şi fără incidente. Mulţi dintre manifestanţi şi-au pregătit de acasă mesajele, fie pe pancarte, fie pe propriile tricouri, care să exprime mai bine nemulţumirea faţă de Legea vaccinării: "Nu obligativităţii!" "Unde există risc, există alegere!", "Niciun medicament nu este obligatoriu pentru copiii noştri perfect sănătoşi!" sau "Copiii mei nu sunt proprietatea statului!".

"Suntem o ţară liberă, cetăţenii au dreptul la libertate. Nicio lege nu ne poate obliga să ne asumăm ceva. Medicul nu-şi asumă în scris, de ce părintele trebuie să-şi asume în scris un act, în condiţiile în care avem dreptul la informare? Nu ni se prezintă riscurile, şi cu toate acestea, tot părintele trebuie să accepte acest risc. Am un singur copil, are patru ani şi cred că nu va mai apărea altul din cauza legilor din România. Nu a fost vaccinat, doar în maternitate, la două ore după naştere şi a avut reacţii după vaccin. Acolo ne-am oprit, am refuzat alt vaccin", a spus Roxana, o altă mămică prezentă la protest.

Mulţi dintre părinţi sunt nemulţumiţi de compuşii chimici prezenţi în vaccinuri care, opinează aceştia, sunt dăunători pentru sănătatea celor mici.

"Cum să pui formaldehidă într-un vaccin pentru copii? Nu vedem asta decât în borcanele de la Muzeul Antipa, unde sunt ţinute exponatele!", a spus nemulţumit un bărbat.

Şi Cristian este un părinte care spune că vaccinul a avut efecte negative asupra fetiţei lui: "Au ieşit şi mulţi doctori la rampă şi au dat explicaţii. Fetei mici i-am făcut vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă, n.r.) şi la 3-4 zile mi-a răcit. Te duci înapoi la spital, bagă antibiotice în ea. După câteva zile, iar. Are patru ani şi jumătate şi deja este victima unui vaccin. Asta credem noi, că nu avem cunoştinţe medicale, dar de la el este - are stări de nervozitate, îşi revenea după o oră şi jumătate. Doar de la el putea să fie".

Proiectul de lege privind organizarea şi finanţarea activităţii de vaccinare a populaţiei în România a fost adoptat, miercuri, de Guvern. Proiectul de act normativ instituie obligaţia vaccinării copiilor cu vaccinurile prevăzute în calendarul naţional de vaccinare, precum şi cu cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii sau unor grupuri de populaţie. Actul normativ ar urma să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. Proiectul de lege a fost transmis Parlamentului.