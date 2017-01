Eveniment

Proteste contra Trump. Milioane de oameni au ieșit în stradă, vedetele i-au însoțit

de Ziua de Cluj, 22 ianuarie 2017, 10:07

Manifestaţii pentru apărarea drepturilor civice s-au desfăşurat în mai toate marile metropole americane. Pe de altă parte, în alte 20 de state din intreaga lume au avut loc acţiuni similare.

Peste un milion de americani au ieşit, sâmbătă, pe străzile din Statele Unite pentru a protesta împotriva lui Donald Trump în prima zi după inaugurarea sa. Estimarea nu include şi sutele de mii de manifestanţii care au participat la "Marsul Femeilor" la Washington, pentru care nu s-a făcut încă nicio estimare oficială mulţimii, informează CNN.

De asemenea, în graficul prezentat de CNN, nu sunt incluse date privind numărul persoanelor care au participat masiv la manifestaţii în New York şi Denver, deoarece autorităţile de acolo nu au oferit o estimare oficială, relatează Mediafax.

Potrivit The Guardian, numai la Washington s-au strâns peste jumătate de milion de participanţi. În mulţime a fost văzut şi secretarul de stat în Administraţia Obama, John Kerry.

Actriţa Scarlett Johansson a ţinut un discurs emoţionant, Madonna le-a spus celor din stradă "Bine aţi venit la revoluţia iubirii", iar Alicia Keys a cântat "Girl on Fire".

Mii de oameni s-au adunat şi pe străzile din New York, Boston, Chicago sau Los Angeles. Chelsea Handler conduce un marş asemănător în Park City, Utah, unul dintre cele peste 150 de marşuri de solidaritate planificate numai în Statele Unite.

Alte staruri care au spus că vor lua parte la marşul de la Washington sunt actriţele din "Orange Is The New Black", Uzo Aduba, Lea DeLaria şi Diane Guerrero. Organizatorii declară că o serie de alte celebrităţi fie vor participa la marş, fie îşi vor exprima solidaritatea cu demonstranţii în alte moduri. Printre starurile care s-au declarat în acord cu organizatorii marşului se numără Katy Perry, Julianne Moore, Cher şi Debra Messing.