BREAKING NEWSUPDATE Protestele continuă la Cluj. 50.000 de oameni. “Rezist. Nu mă las amăgit!”/Proiecţii pe clădiri şi o caracatiţă cu dorinţe FOTO/VIDEO

BREAKING NEWS Protestele continuă la Cluj. 50.000 de oameni. “Rezist. Nu mă las amăgit!”/Proiecţii pe clădiri şi o caracatiţă cu dorinţe FOTO/VIDEO

de Ionel Lespuc, 05 februarie 2017, 18:29

Chiar dacă Guvernul a aprobat abrogarea OUG 13/2017 privind modificarea Codurilor penale, iar actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, clujenii au ieşit în stradă şi în această seară. Ei vor ca cei din Guvernul Grindeanu să-şi dea demisia.

UPDATE, ora 23.00 Protestul de duminică seara de la Cluj-Napoca a luat sfârşit.

UPDATE, ora 22.21 Pe reţelele de socializare se estimează că numărul protestatarilor de la Cluj a ajuns la 50.000. Cel mai mare protest din de săptămâna aceasta, dar şi din istoria Clujului.

UPDATE, ora 22.00 Se intonează Imnul naţional. Toată Piaţa Unirii răsună: "Deşteaptă-te române!"

UPDATE, ora 21.46 De la microfonul din Piaţa Unirii se strigă: "Suntem destui?", oamenii răsoun: "Altă întrebare!" O trupă din America concertează live. Are propabil cea mai mare asistenţă din cariera sa.

UPDATE, ora 21.35 Se estimează că numărul protestatarilor a ajuns la 40.000. Primii s-au întors în Piaţa Unirii, în timp ce lume este şi pe Napoca şi în Piaţa Lucian Blaga. Pe Napoca se împart mere: 'La protest e nevoie de putere!"

UPDATE, ora 21.00 Peste 30.000 de oameni la Cluj. B-dul 21 Decembrie, de la Prefectură la Primărie e plin ochi.

UPDATE, ora 20.11 S-a pornit în marş. Totuşi, astăzi nu se va mai face un turn al cartierelor.

UPDATE, ora 20.08 Un olandez, vorbitor de limba română, a urcat pe scenă şi a spus că a venit special să ia şi el parte la proteste.

UPDATE, ora 19.55. Sunt 20.000 de oameni în centrul Clujului. Piaţa Unirii este plină ochi, protestatarii stau şi pe străzile Eroilor şi Napoca. Continuă să vină oameni.

UPDATE, ora 19.40 "Nu urâm PSD din principiu, urâm PSD când ne minte. Vrem alt guvern, pentru că acesta nu mai merită. Jos Guvernul", a strigat un tânăr, care s-a recomandat Cătălin Chiriac.

Un grup de studenţi ed la UBB şi UTCN va prelua steagul cu stema decupată. "Îl vom cinsti şi preţui!".

UPDATE, ora 19.30 Aurel Coltor a fost rănit la Revoluţie. "După 27 de ani trebuie să ies din nou în stradă, pentru ca PSD este urmaşa Partidului Comunist".

UPDATE, ora 19.31. Se face un apel să fie invitaţi cei de acasă. "Azi ne dorim să ajungem la 1 miliona de oameni în ţară", se aude de la microfon.

UPDATE, ora 19.20 O tânără a urcat pe scenă şi a transmis mesaje de solidaritate protestatarilor din oraşele mici, precum Botoşani, Alexandria sau Zalău. Un alt protestatar, un bărbat, a declarat ''Am acest steag de la Revoluţie. I-am decupat atunci stema. Vreau să vi-l dau vouă, tinerilor de 19-20 de ani, să îl duceţi mai departe".

UPDATE, ora 19.10 Peste 10.000 de oameni sunt deja în Unirii. Există un program al protestului, în premieră. S-a ridicat o scenă, unde clujenii îşi vor exprima gândurile, la microfon. La ora 20.00 se pleacă în marş prin centrul oraşului. Este un protest cu entertainment. La ora 20.30, trupa americană care concertează în atelier vine în centru. La ora 22.00 se va intona Imnul naţional şi s-a cerut sprijinul unor cântăreţi de profesie, dacă sunt în mulţime!

UPDATE, ora 19.00 Nicu este nevăzător şi a venit să protesteze. "Am venit pentru deranjul pe care îl face Guvernul, am venit împotriva legalizării hoţiei. Am venit să arătăm că nu toţi suntem proşti".

Circa 1.000 de clujeni sunt prezenţi la această oră în Piaţa Unirii, pentru a şasea zi consecutiv. Protestul propriu-zis încă nu a început, însă de la geamul clădirii Universităţii de Artă şi Design (UAD) se proiectează cuvinte ca "Rezist", "Exist", "Fapte, nu vorbe", pe faţada unui imobil situat pe latura vestică a pieţei.

În Unirii şi-a făcut prezenţa şi o caracatiţă. Ideea aparţine unui grup de şapte prieteni. Pe ea scrie "Vreau ca România să nu mai fie ţara...", iar oamenii sunt îndemnaţi să scrie ce îi nemulţumeşte.

Bogdan Vaida este designer şi are 30 de ani. Este unul din cei şapte prieteni amintiţi. "Am adus caracatiţa în centrul oraşului pentru a le da şansa clujenilor să îşi exprime indignarea, să spună ce îi nemulţumeşte, vom merge cu caracatiţa în marş prin oraş, iar la final ea se va rupe. Vom trage de tentacule şi din interior vor ieşi baloane pe care scrie "Pace", "Egalitate", Cinste", lucruri care trebuie să stea la baza unei societăţi.

Proteste au loc în toată România. Se anunţă cel mai mare miting din ultimii 27 de ani. În Piaţa Victoriei din Bucureşti sunt deja peste 10.000 de persoane. Sute de mii de oameni au participat la protestele din ultimele zile, manifestaţii de susţinere având loc şi în străinătate.

Strada a învins! Guvernul a aprobat abrogarea OUG privind Codurile penale/ Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial