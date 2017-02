Eveniment

BREAKING NEWS PSD ia în calcul abrogarea ordonanţei

de Ziua de Cluj, 04 februarie 2017, 14:40

Surse PSD au declarat că în orele imediat următoare se pregătește o întâlnire a liderilor coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, cu premierul Sorin Grindeanu. De asemenea, Liviu Dragnea a spus că se ia în calcul abrogarea ordonanţei, dacă acceptă Grindeanu.

Contactat de DCNews, președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat următoarele: "Pot spune că membrii și simpatizanții PSD nu mai pot fi ținuți în frâu, oamenii vor să iasă în stradă pentru a-și exprima dezaprobarea profundă față de mișcarea de inspirație soroșistă la care asistăm. Partidul se organizează singur. Simt că nu voi mai putea să țin în frâu, de la centru, presiunea din organizațiile din țară, care pot aduce în stradă, la București, aproape un milion de oameni. Ca urmare, am decis să mă întâlnesc cu partenerii de coaliție și cu premierul pentru a le propune o soluție de ieșire din impas. Oameni responsabili fiind, nu putem asista la sfărâmarea României din cauza iresponsabilității președintelui Iohannis. Votanții PSD sunt extrem de nervoși, fiind conștienți de valoarea votului lor și pentru că suntem împiedicați să punem în practică programul propus. O altă sursă de enervare este punerea în circulație de zvonuri potrivit cărora premierul va fi chemat la anchetă. O să propun o soluție de stingere a conflictului pe care sper s-o accepte premierul în legătură cu OUG. Eventual se poate vorbi chiar de abrogarea OUG, dacă premierul acceptă. Cu speranța că acest lucru îi va convinge și pe membrii și simpatizanții noștri să nu iasă în stradă, escaladând tensiunile. Nu vreau să existe în conflict români contra români și să se rupă România în două. Pentru că nu se mai poate discuta cu argumente raționale, ci ne confruntăm cu o mașină de dezinformare incredibilă în timp ce România are nevoie de liniște și stabilitate pentru a putea înainta spre prosperitate, dezvoltare și democrație".

De asemenea, conform deputatului deputatului social-democrat Liviu Pleşoianu, PSD anunţă o contramanifestaţie, săptămâna următoare, în zona Palatului Cotroceni. Social-democraţii se întâlnesc astăzi să decidă ziua şi ora unui miting autorizat, iniţiat de liderii partidului, a spus Liviu Pleşoianu.

Manifestația va avea loc, cel mai probabil, în zona Palatului Cotroceni.

Decizia vine la doar o zi după ce în comitetul executiv al partidului s-a decis că social-democrații nu vor ieşi în stradă pentru un miting, ci vor semna o petiţie de susţinere a guvernului Grindeanu.

Deputatul Liviu Pleşoianu a anuntat, pe pagina sa Facebook, un miting autorizat, iar Lia Olguţa Vasilescu le-a cerut, la rândul ei, susținătorilor PSD să iasă în stradă.

"Poporul ăsta, care nu e poporul lui Iohannis, are voie să-și facă vocea auzită. Totul va fi organizat, autorizat. Dacă va fi vreun incident, acela va fi organizat de Klaus Werner Iohannis, românii trebuie să știe. Decizia a fost luată în cursul dimineții. Pentru a avea toate autorizațiile, e nevoie de câteva zile, așa că mitingul va avea loc săptămâna viitoare.

Va vedea și presa de afară, și Bruxellesul, și America, ce vrem, ce vor oamenii care au votat. O să vadă amploarea fenomenului. Vocea tăcută va vorbi. Am depus actele la Primăria Capitalei. Nu știm câți oameni vom avea. Dacă ceilalți români consideră că e vremea ca multi-naționalele să nu mai facă revoluții, acum e momentul. E un mesaj și pentru patronatele românești. Trebuie să fim calmi", a spus Pleșoianu, la un post de televiziune.